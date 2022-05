Zooey Deschanel acepta la palabra 'peculiar' y cree que las empresas también deberían hacerlo

"Me pregunto si hay algo en mí que hace que la gente no quiera elegirme", reflexiona Zooey Deschanel. Nunca ha sido buena en las audiciones, ni en atraer inversores, para el caso. Lo que impulsó su éxito como actriz y empresaria es mucho más difícil. para cuantificar o replicar, razón por la cual David Mayer se subió nervioso a un Zoom con ella hace un año y medio.

Bobby Fisher

Mayer había estado construyendo Merryfield , una plataforma que incentiva y recompensa a las personas por comprar productos limpios y "mejores para usted". El negocio que imaginó no solo daría acceso a más compradores, sino que también ayudaría a las marcas de salud y bienestar a llegar a una base de clientes completamente nueva. La pregunta ahora era cómo poner a Merryfield frente a ese mercado más amplio para cumplir su promesa. Cuanto más buscaba la solución correcta, más se concentraba en Deschanel como cofundador.

Su popularidad como actriz era enorme, sin mencionar que protagonizó la película navideña favorita de sus hijos, Elf. Pero también cofundó una empresa de medios llamada HelloGiggles , que vendió a Time Inc. por 30 millones de dólares, así como Lettuce Grow , una nueva empresa de alimentos frescos que ahora está haciendo un negocio próspero. Quizás aún más, Deschanel es conocido por el tipo de credibilidad identificable y sin prejuicios que deseaba desesperadamente para Merryfield.

Resultó ser un buen ajuste. "Obviamente, hay una serie de momentos en los que ciertas cosas hicieron clic, pero ya sabes, comencé HelloGiggles con dos de mis amigos", dice Deschanel hoy, y luego se va, patinando por la tangente, que es la forma en que suele operar. Negocios, amor por el cuerpo, comida y privilegios: lo cubre todo, gira y aterriza antes de regresar al tema que la ha estado obsesionando durante años, que es hacer que las cosas buenas sean accesibles. Y luego te das cuenta: no es una tangente en absoluto, sino la suma de lo que la impulsa como emprendedora.

Cuando Deschanel encuentra algo que funciona, quiere que esté disponible para todos. "Supongo que es una especie de anti-elitismo", dice ella. Y luego se trata de hacer que otros sigan esa misión haciendo las cosas de manera diferente, lo que se reduce a lo que la ha ayudado a tener éxito de muchas maneras, una cualidad por la que ha sido elogiada y criticada durante la mayor parte de su vida.

Es todo el asunto peculiar.

Crédito de la imagen: Bobby Fisher

“Alguien dijo que yo era peculiar en la universidad”, recuerda Deschanel , “y yo estaba como, 'Oh, nunca escuché esa palabra antes'”. Inmediatamente fue y la buscó.

Desde entonces, "peculiar" la ha seguido como un satélite GPS, a través de protagonistas cómicos y compinches poco convencionales en películas como (500) Días de verano, Sí hombre y Fallo en el lanzamiento, sin mencionar las siete temporadas de la "adorable" Jess en New Girl y seis álbumes de su dúo indie She & Him con M. Ward. También se ha adherido a ella a través de décadas de escotes profundos y pantalones que desaparecen mientras se mantiene con faldas completas y cintura alta con lindos cuellos, lazos y flequillo. Sin molestias, se ha adueñado de la palabra. Cuando Saturday Night Live hizo una serie llamada "Bein' Quirky with Zooey Deschanel" con Abby Elliott como Deschanel, ella reivindicó la broma e interpretó a Mary-Kate Olsen en una manta eléctrica.

“No soy una tonta”, aclara Deschanel, de 42 años, quien tiene un sentido estricto de quién es ella. “La extravagancia es simplemente sobresalir entre la multitud. Se necesita confianza para hacer algo diferente. Y creo que, como emprendedor, debes tener extravagancia para que un negocio tenga éxito”.

Entró en ese mundo por primera vez hace una docena de años, en un estudio de Tracy Anderson donde muchas celebridades se estaban poniendo en forma. Se puso a conversar con Sophia Rivka Rossi, productora de The Hills y The City, lo que llevó al almuerzo y a los dos hablando de medios digitales . Estos eran los días de Gawker y Jezabel, cuando las revistas en línea eran chismosas y sarcásticas. El movimiento de aceptación del cuerpo aún no se había presentado. Rossi había estado pensando en iniciar un nuevo tipo de compañía de medios y Deschanel vio una brecha.

"No digo que no haya lugar para el sarcasmo, pero puedes ser sarcástico y amable", dice Deschanel. “Era mucho odio de chica a chica, y yo tendía a estar en el centro de todo. La gente se burlaba de mí, me destrozaba. Estoy como, 'Lo que sea, tengo una piel gruesa'. Pero quería que la próxima generación tuviera acceso a una narrativa diferente”.

Rossi y Deschanel se asociaron con la bloguera de Internet Molly McAleer y fundaron HelloGiggles en 2011, un sitio libre de chismes donde cualquiera podía escribir si aceptaba ser editado. “Comenzamos con el espíritu y la estética de Zooey, que coinciden con los míos”, dice Rossi, ahora cofundador de las mezclas de condimentos Hi Note. Deschanel contribuyó con contenido e ideas. A los lectores les encantó, pero los críticos vieron el ambiente vintage cálido, sin disculpas y femenino, especialmente el de Deschanel, como un retroceso para las mujeres. Cuando un entrevistador de Glamour la presionó, ella respondió: “¿No podemos ser femeninas y feministas y tener éxito? Quiero ser una puta feminista y llevar un puto collar de Peter Pan. ¿Entonces jodidamente qué?

Deschanel tampoco se avergonzó de lo que quería para el negocio, dice Rossi. “Ella decía: 'No me gusta eso'. Y tú estás como, 'Vaya. Okey.' Pero ella tiene una brújula tan clara. Y eso es realmente un apoyo, porque cuando haces algo que realmente no quieres hacer, todos pagan. La otra cosa sobre Zooey es que está escaneando constantemente, como, está bien, está bien, mantén una actitud positiva”.

Deschanel, de hecho, practica la positividad casi como una disciplina. “No es que solo sea feliz y despreocupada”, como supone la gente, dice ella. “No, trabajo en eso todos los días. Mi mamá me llamó 'El gran superador personal'”.

Cuando era niño, Deschanel recuerda haber descubierto lo increíblemente poderoso que era que, con la mentalidad adecuada, "podías empezar y terminar". Cuando surgen problemas molestos, por ejemplo, los enmarcará intencionalmente como un privilegio para resolver, algo para disfrutar y emocionarse. También acepta la idea de que puedes sentirte de dos maneras (como enojado y agradecido) al mismo tiempo. Y luego está la empatía. Si alguien cambia repentinamente su horario de rodaje, en lugar de concentrarse en lo que ahora no puede hacer, piensa en todas las cosas que tiene en el plato esa otra persona, lo que hace que sea difícil enfadarse.

A pesar de los enemigos, HelloGiggles, con su voz fresca, informal e inclusiva, resultó ser exactamente lo que querían muchas mujeres jóvenes. Atraía a 20 millones de visitantes únicos al mes y tenía una plantilla de 45 cuando el entonces gigante de las revistas Time Inc. lo compró en 2015.

Crédito de la imagen: Bobby Fisher

Alrededor del tiempo en que se cerró el trato, Deschanel se convirtió en madre con su ahora ex esposo Jacob Pechenik. Se habían conocido el año anterior en el plató de Rock the Kasbah, donde él producía y ella interpretaba a una cantante en apuros junto a Bill Murray y Bruce Willis. “Fue”, dice, “la sexta o séptima, no recuerdo, peor película de todos los tiempos, según cuánto dinero ganó en taquilla en comparación con el presupuesto de marketing”. Los dos se unieron por eso, y cuando ella quedó embarazada, comenzaron a hablar sobre comer más sano.

De la misma manera que Deschanel había insistido en que no se necesitaba dinero para ser una chica de HelloGiggles, comenzó a obsesionarse con la disparidad entre quién podía pagar Whole Foods y productos orgánicos. Cualquier madre querría la mejor nutrición para su hijo, pero la comida saludable parecía ser un lujo. Pechenik compartió su curiosidad, pero la abordó desde una perspectiva de sistemas. Anteriormente había fundado dos empresas tecnológicas que hicieron que las cadenas de suministro y el comercio de derivados fueran más eficientes. Ahora comenzó a preguntarse por qué los productos tardan días, incluso meses, en ir de la granja al contenedor de la tienda de comestibles, todo en un proceso que sangra los nutrientes de los alimentos y bombea emisiones a medida que los camiones se comen las carreteras para llegar allí.

A medida que la pareja aprendió más, intentaron construir una solución que eliminara a tantos intermediarios como fuera posible. No más transporte. ¡No más tienda, incluso! ¿Qué pasaría si los consumidores pudieran cultivar alimentos en casa? se preguntaron. El truco sería hacerlo más fácil para las personas ocupadas que no tienen tiempo ni espacio para un jardín.

En 2017, lanzaron su respuesta: una empresa llamada Lettuce Grow. Su primer producto es Farmstand, un sistema hidropónico bien formado que se riega y se fertiliza solo. Fabricado con la mayor cantidad de plástico reciclado posible, se tuerce junto con los módulos para que los clientes puedan ajustar el tamaño y usarlo en interiores o exteriores. Una vez que plantan cualquiera de las más de 200 plántulas que cultiva la empresa, desde rúcula hasta sandía, solo necesitan cuidarla de cinco a diez minutos a la semana para que siga creciendo.

“Después de que comenzamos”, dice Deschanel, “la gente de las columnas de jardinería llamaba y decía: 'Quiero entrevistarte'. Estoy como, '¡No, no soy jardinero! Quiero sentarme en un jardín. No quiero ser jardinero. Pero sí quiero esa comida fresca'”.

Ha sido un camino largo, personal y profesionalmente. “Hubo un momento en que estábamos pasando por nuestro divorcio, y fue como, 'Tal vez esto es más como lo mío'”, dice Pechenik, quien admite que no haría otra empresa nueva con un miembro de la familia. “Pero en realidad, nuestra amistad y su apoyo a las empresas ha crecido”. Lettuce Grow también ha crecido. Gracias a la ayuda de una ronda de financiación de la Serie A el año pasado, ahora ha invertido en cinco granjas de plántulas y, con un equipo de 70 y un nuevo producto en camino, planea expandirse internacionalmente.

El desafío de la empresa ahora es encontrar una financiación más creativa. Farmstand cuesta entre $400 y $700, y en el extremo superior de ese rango se amortiza en diez meses (basado en los ahorros de comer alimentos cultivados en casa). Pero Pechenik y Deschanel saben que no todos pueden pagar el costo inicial. Sin resolver eso, no han cumplido la misión principal de accesibilidad de la empresa. Así que ahora están explorando opciones como un modelo de suscripción y cabildeando por incentivos fiscales para las personas que cultivan sus propios alimentos, similares a los de la energía solar.

"Cuando lo lanzamos por primera vez, no teníamos a nadie que invirtiera", dice Deschanel, quien lo puso en marcha con Pechenik, "y ahora quiero volver y decir: '¿Están un poco enojados? ¿no?'"

Le recuerda a las audiciones de Hollywood. “La gente hoy en día me elige principalmente para mi cuerpo de trabajo, pero en las raras ocasiones en que hago una audición para algo, nunca lo consigo. Y me gustaría desafiar [a ellos], porque siempre pienso que hago un buen trabajo, pero luego, por alguna razón…” Se calla, se ríe de sí misma y de la audacia de todo, y se pregunta si tal vez habla demasiado. “Es algo sobre lo que hago bromas ahora”.

Luego pasa a lo que funciona, en lugar de lo que no funciona.

Crédito de la imagen: Bobby Fisher

Hacia fines de 2020, apareció Merryfield. Resulta que Mayer, como Deschanel, tuvo un despertar cuando se convirtió en padre. Había pasado años en el mundo de las inversiones y, a los 42 años, sostenía a su hija en brazos y comenzaba a ver el mundo a través de una lente completamente nueva. Observó a la gente comprar en Whole Foods, ir a SoulCycle y beber jugo verde como "casi este sistema de salud alternativo", dice. ¿En cuanto a todos los demás que intentan criar familias que no pueden pagarlo? Comenzó a hacer las mismas preguntas que Deschanel estaba tratando de responder.

Mayer primero se asoció con Joe Dickson, quien había sido director de estándares de calidad en Whole Foods durante 14 años, y luego buscó un tercer cofundador para completar el equipo.

Así fue como todos terminaron en una llamada de Zoom con Deschanel. “Tan pronto como me dijeron cuál era su idea”, dice, “estuve a bordo”. Para entonces, se había dado cuenta de que incluso si Lettuce Grow se volviera tan omnipresente como el refrigerador, no resolvería todo el problema de acceso a los alimentos “porque digamos que cultivas el 20% de tu comida en casa; ¿Qué pasa con el otro 80%?”

Se dio cuenta de que Merryfield podría cubrir esa parte más grande. En la llamada, se entusiasmó especialmente con la idea de ayudar a las personas a votar con sus dólares para exigir aún más de estas buenas marcas y reducir aún más el precio. “¡Es un efecto dominó!” ella dice.

Donde Lettuce Grow convierte a las personas en agricultores, Merryfield toma el lado de las compras. Pero lo hace de una manera única: funciona más como un programa de membresía y lealtad que como una plataforma de comercio electrónico. Los compradores simplemente compran lo que quieren en línea o en su supermercado local. Luego, escanean su recibo en la aplicación Merryfield y son recompensados por comprar cualquier marca en el programa: ¡compañías como Stonyfield Organic, Vital Proteins, LesserEvil y NadaMoo! que son examinados por ingredientes seguros y de calidad y prácticas responsables, para que nadie tenga que navegar por el deslizamiento de la información de marketing. Cada compra gana puntos que se pueden canjear por tarjetas de regalo en lugares como Amazon, Sephora y Target. Los usuarios ahorran al menos un 5%, pero a menudo mucho más.

Si bien la membresía no cuesta nada para los compradores, las empresas pagan una tarifa anual para ser incluidas en la aplicación. ¿Por qué harían eso? “Para las marcas hoy en día, es muy costoso llegar a nuevos clientes”, dice Mayer. “La gran oportunidad para quienes están en el espacio del bienestar no es solo tratar cada vez más de duplicar la audiencia a la que han estado comercializando durante la última década”, sino expandir su audiencia. También espera demostrar que Merryfield genera lealtad porque los consumidores están más inclinados a comprar toda la cartera de marcas, lo que agrega rigidez a las relaciones.

Al igual que Lettuce Grow, Merryfield se configura como una corporación de beneficio público, por lo que Deschanel tiene fuertes sentimientos. “Las organizaciones sin fines de lucro son absolutamente esenciales”, dice, “pero viví en la antigua Yugoslavia durante varios meses mientras crecía y creo que un poco de capitalismo puede encender el fuego y obtener las mejores mentes. Mi papá pisó un pez piedra [venenoso], y si nunca has estado en un hospital comunista, solo tengo que decir que es algo bueno de ver”.

Con solo tres o cuatro meses de marketing serio bajo el cinturón de Merryfield, queda por ver qué tan bien puede cumplir con la adquisición de clientes. Pero con 65 marcas a bordo hoy, Merryfield espera llegar a 100 este año y tiene la ambición de expandirse a otras categorías como aplicaciones de meditación, membresías de gimnasios y restaurantes, toda la "economía del bienestar", como dice Mayer. “Las marcas la adoran”, dice de Deschanel. “Ella prospera con la energía positiva, y eso puede ser contagioso”.

Crédito de la imagen: Bobby Fisher

En estos días, Deschanel está poniendo en práctica esa positividad en todo momento mientras acumula millas volando entre Los Ángeles y Atlanta filmando Harold and the Purple Crayon, se prepara para una gira este verano con She & Him, hace malabarismos con dos niños de cuatro y seis años, y trabaja en las dos nuevas empresas, todo mientras hace tiempo para ir a "un montón" de salas de escape con su novio, Jonathan Scott de Property Brothers. “Es una de nuestras cosas favoritas para hacer”, dice ella. “Nos encanta resolver acertijos”.

En un momento mientras habla de sus negocios, Deschanel da un paso atrás. "Es divertido", dice ella. “No me considero un emprendedor exactamente, porque he trabajado con todos estos increíbles directores ejecutivos que realmente hacen que estas empresas sucedan. Soy averso al riesgo. Y no fui a la escuela de negocios ni nada por el estilo. Pero…” Y luego puedes ver esa disciplina positiva en acción, que, seamos honestos, es una de las habilidades empresariales más esenciales de todas. “Tengo muchas buenas ideas. Aporto mi creatividad. Y la visión.

Por no hablar de la extravagancia. “Tienes que hacer algo diferente”, dice ella.

