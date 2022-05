La fórmula secreta para escribir una frase inspiradora

¿Alguna vez has visto una frase inspiradora volverse viral en LinkedIn y te has preguntado cómo puedo escribir una cita como esa? ¡Buenas noticias! Hay una ciencia y un arte real en la gran escritura de citas, lo que hace que el oficio sea alcanzable, incluso si las frases ingeniosas no te resultan naturales.

Eso es según Jonathan Fader, Ph.D., un psicólogo de rendimiento que ha trabajado con los Mets de Nueva York, los Gigantes de Nueva York y otros atletas, artistas y empresarios, muchos de los cuales están en el espacio motivacional. Él describe las citas motivacionales como historias muy, muy cortas. Como toda buena fábula, consisten en un principio, un medio y un final. Hay un arco narrativo que lleva al lector a un viaje.

“Lo que estás haciendo con una cita es un cambio de perspectiva”, dice. Esto significa que las citas más poderosas e inspiradoras generalmente brindan al lector algún tipo de control o lo ayudan a reenfocarse, especialmente cuando se siente abrumado, estresado o enfrenta algún tipo de adversidad. Fader dice que una gran cita debe funcionar como una linterna, guiando al lector a través de la oscuridad. Y finalmente, como cualquier gran historia, necesita ser editada y refinada. Fader usó la famosa cita de Billie Jean King "La presión es un privilegio" para subrayar estas ideas. “Si te enfocas en que la presión es un privilegio en lugar de una amenaza, probablemente estés en un mejor lugar para lograr [tu objetivo]”, dice.

Todo esto suena genial, pero ¿cómo alguien realmente escribe una gran cita? Fader ofrece una receta simple: contexto más sintaxis equibale a una cita inspiradora.

Para el contexto, una gran cita debe hablar de una verdad universal. Para encontrar una verdad universal, piensa en algunos de tus propios valores fundamentales. Por ejemplo, ¿estás motivado por la compasión? ¿Existencialismo? ¿Generosidad? ¿Equilibrio? ¿Armonía? “Los valores son tanto universales como personales”, dice Fader. Además de una verdad universal, dice, una gran cita también es corta y pegajosa. La redacción debe agradar al oído. Considera la cita de Billie Jean King: "Tiene aliteración", dice Fader. "Tiene una brevedad que es poderosa". Esto incluso ha sido estudiado. En un estudio de 2000 en la revista Psychological Science , los investigadores encontraron que las personas consideraban que los aforismos eran más precisos sí rimaban.

Quizás lo más importante, una cita inspiradora debe venir desde adentro. Las citas motivacionales corren el riesgo de convertirse en un cliché cuando no se relacionan de alguna manera con el escritor de citas. “Tiene que venir de un lugar de significado”, dice Fader. “No puede estar vacío”. También cree que las citas inspiradoras deberían conmover al lector hasta el punto de tal vez provocarle una reacción física. “Una gran cita simplemente te hace decir en tu cabeza un '¡SÍ!' en mayúsculas”, dice. “Eso es realmente lo que hace una cita: te recuerda que estás vivo”.

Pero las citas inspiradoras no son solo palabras bonitas para leer. Incluso pueden mover a las personas a la acción o cambiar sus comportamientos. En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad Estatal de Mississippi estudiaron a los diseñadores mientras trabajaban para resolver problemas. Descubrieron que los diseñadores generaban más ideas si habían estado expuestos a contenido motivacional, en comparación con los diseñadores que no lo estaban.

Finalmente, dice Fader, no hay nada de malo en simplemente probar algún material y aprender de la respuesta. Así que la próxima vez que estés pensando en una cita potencial y quieras probarla en una audiencia, simplemente publícala... y ve quién está inspirado.

Cinco personas inspiradoras comparten una de sus publicaciones más populares en las redes sociales y explican por qué creen que resonaron con tanta fuerza.

"He hecho el trabajo para entender quién es mi audiencia, y ellos son en gran medida un reflejo de mí. Sé las cosas que necesitan escuchar, porque son lo que yo necesito escuchar. Y los momentos de vulnerabilidad y las lecciones que estoy aprendiendo realmente pueden ayudar a otros”. — Luvvie Ajayi Jones (IG: @luvvie ), autora de Professional Troublemaker

"Esto resuena en mucha gente porque a lo largo de la vida, a mí ya otros como yo nos han dicho que no somos lo suficientemente buenos. Las palabras pueden tener un gran impacto en tu vida. La mayoría de las personas, no están escuchando su intuición. Necesitamos dirigirnos a nuestra voz interior, proteger nuestros sueños y seguir adelante hasta que se produzcan los resultados”. — John Lee (IG: @john_lee_official ), autor deBusiness Hack

"Esta cita es popular porque da una idea rápida o nos recuerda en el momento algo que ya sabemos. El desafío es que la inspiración y las ideas por sí solas no son poder; tienen el potencial de ser poder cuando se integran e implementan. Debemos practicar lo que publicamos”. — Jim Kwik (IG: @jimkwik ), autor de Sin límites

"Pegó porque la mayoría de nosotros estamos exhaustos de buscar validación externa. Lo que muchos de nosotros realmente anhelamos es más libertad y tiempo para crear”. — Marie Forleo (IG: @marieforleo ), autora de Everything is Figureoutable

"La duda es el asesino de los sueños. Desarrollar la habilidad de creer es tan poderoso: la habilidad de amar y aceptar completamente donde estás. Cuando sanas el pasado, puedes tener calma dentro de ti y asumir los desafíos que requieren coraje”. — Lewis Howes (IG: @lewishowes ), autor de La escuela de la grandeza

