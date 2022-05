Hacer tiempo para ser 'inútil' es una parte vital de la creación de algo valioso

Crédito de la imagen: Nicolás Ortega

No soy creativo”, suele decirle la gente de negocios a Peter M. Krask.

Eso es una tontería, responde Peter.

Él debería saber. Krask, que forma parte de la facultad de la Escuela Internacional de Administración con sede en París, se llama a sí mismo "la guía de la creatividad" y trabaja tanto con artistas como con empresarios que están atrapados en un proyecto. “Los empresarios son intrínsecamente creativos”, dice. “Estás haciendo algo y exponiéndolo al mundo”.

Pero aún así, dice, los empresarios deberían inspirarse en tipos "creativos" más tradicionales como artistas y escritores, porque estas personas abordan su trabajo de manera muy diferente. Están dispuestos a tolerar mucha experimentación... y, nos atrevemos a decir, incluso la inutilidad .

Krask explica el valor de la inutilidad.

Los empresarios se esfuerzan por resolver los problemas de las personas mediante la creación de nuevos productos o servicios útiles. Es interesante escucharte decir que deberían pensar más como artistas, cuyo trabajo, aunque valioso, no tiene la misma utilidad.

Esta es una diferencia entre el arte y los negocios: los negocios tienen efectos o conexiones cuantificables inmediatos, mientras que los efectos del arte son indirectos, y el artista tiene muy poco control sobre cuáles son esos efectos. A veces digo esto solo para sacudir las cadenas de la gente, pero el arte es un poco inútil. Nadie realmente lo necesita. No es algo que necesites para sobrevivir, aunque puedes argumentar filosóficamente que necesitamos el arte para ayudarnos a ser humanos.

Entonces, ¿qué puede aprender un emprendedor de la inutilidad?

Debería haber lugar para la inutilidad. Pero tal vez otra forma de ver eso es la ineficiencia : que en alguna parte del proceso, lo que estás creando es inútil o será ineficiente. Y llevará algún tiempo descubrir cuál es su valor.

Eso es cierto: cuando un emprendedor se propone crear algo nuevo, sus ideas iniciales pueden ser muy inútiles. Luego deben refinarlos, hasta que eventualmente tengan valor.

Exactamente. Permita que el proceso sea un poco desordenado. Permita que el proceso encuentre su propia forma. Ya sabes, el arte en muchos sentidos se trata de aventurarse en algo desconocido. Como, tienes la página en blanco o el lienzo. Tienes una idea. Y luego, cuando empiezas a trabajar en ello, se convierte en otra cosa. Debes permanecer alerta y despierto a ese proceso. Puede ser muy ineficiente.

Lo que puede ofrecer la inutilidad o la ineficacia, si no te rindes demasiado pronto, es la posibilidad de descubrir la idea más grande. ¿Quiere la idea pequeña, la idea pequeña y rápida, o quiere la idea grande y duradera que puede tener un gran alcance?

Aquí hay un ejemplo que me gusta usar de 1856. Un joven de 18 años llamado William Henry Perkin vivía con sus padres y estaba tratando de crear un tratamiento sintetizado para la malaria. Nunca lo encontró, pero notó un día que un hermoso residuo púrpura salió de su experimento. No sabía lo que era. Pero admiraba su belleza. Lo miró durante mucho tiempo. Y ese se convirtió en el agente sintético que, por primera vez, hizo posible producir en masa el color púrpura. Se convirtió en multimillonario a partir de este descubrimiento muy accidental.

Así que tuvo la opción de decir: “Sabes, mi experimento no funcionó. Fue inútil .” O podría decir: “Lo que pensé que estaba haciendo no funcionó. Parece inútil, pero tal vez haya algo más aquí. Al poder permanecer en ese lugar por un poco más de tiempo de lo que la mayoría de la gente normalmente lo haría, desveló un gran secreto y lo convirtió en un hombre muy rico.

Pero aquí está el gran desafío para las personas en ese momento: tal vez persigan una idea inútil y cambie el mundo, o tal vez desperdicien años en algo que realmente es completamente inútil. ¿Cómo puedes conciliar eso?

Estamos en una cultura que está orientada hacia el saber , y nos sentimos muy incómodos con el no saber . La gente se anuda por dentro por no saber y cree que algo anda mal con ellos o que están fallando. Pero no saber es un gran lugar, porque entonces todo es posible. Hay todo tipo de potencial dentro de eso, si puedes relajarte.

Así que trato de que la gente se sienta cómoda en ese espacio liminal, y que aprendan a tener curiosidad al respecto y hacer preguntas al respecto y notar lo que está sucediendo. Lo que encuentro es que comienzan a comprender su propio proceso creativo y su propio proceso de creación. Una vez que se fijan y dicen: "Así es como lo hago", es cuando las cosas comienzan a suceder. Encuentran las respuestas que ya tenían dentro de sí mismos, pero que simplemente no podían encontrar.

Porque incluso si no saben lo que están haciendo, ¿ahora lo están haciendo de manera más intencional?

Sí. También se trata de abandonar la idea de que “tengo que saber la respuesta desde el principio”. Dejar ir esa noción es liberador. Abre más espacio cerebral.

Es un equilibrio, por supuesto, porque tanto los negocios como el arte requieren planificación. Tienes un presupuesto, tienes recursos, todas esas cosas son reales. Pero dentro de eso, debe haber espacio para el desconocimiento y la improvisación, y simplemente tener curiosidad y poder permanecer ahí.

