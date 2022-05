¿Te repugna la creatividad? La investigación sugiere que podría.

Entonces, ¿quieres ser un creador?

Nicolás Ortega

tienes ideas Piensas en ellos antes de irte a dormir. Los ha mencionado en cócteles, a su cónyuge, a amigos que han iniciado negocios, a compañeros ingenieros, a personas que tocan la guitarra o hacen comedia en noches de micrófono abierto. Tienes un familiar que es guionista. Te has oído decir tímidamente, "He tenido esta idea..." o "¿Puedo contarte mi idea..." y luego tu voz se apaga.

O tal vez no estés seguro de tener ideas. Sientes que podría haber una o dos innovaciones en tu bolsillo.

Pero, ¿qué sabes de la creatividad ? ¿Qué negocio tienes persiguiendo la gran palabra C? ¿Tiene algo que ver contigo?

Antes de decirte que sabes más de lo que crees y los pasos son mucho más accesibles de lo que imaginas, primero debo explicarte la barrera oculta. Me refiero aquí a las palabras D, The Big D-Word, Doubt. Luego está la pequeña palabra D: disgusto.

Sí, la creatividad puede disgustarte, si eres honesto. es aterrador Inductor del vómito, como una toxina.

Echa un vistazo a la ciencia.

La poderosa investigación proviene de Jack Goncalo, un pensador altamente innovador sobre la creatividad que, junto con dos colaboradores, se hizo una pregunta: ¿A la gente realmente le gusta la creatividad y los creadores?

Esto parece una pregunta sin cerebro. ¿En serio? ¿A la gente realmente le gusta la creatividad? ¿Realmente nos gustan los helados, los cachorros, los arcoíris?

En realidad, la pregunta que estaban haciendo es fantástica. En los círculos periodísticos, a veces llamamos a este tipo de investigación “la pregunta inteligente-tonta”. La idea es tomar una idea de la que creemos que estamos absolutamente seguros de que sabemos la respuesta y preguntarnos si realmente estamos, de hecho, absolutamente seguros. ¿Hemos dado por sentada una suposición básica?

La pregunta que Goncalo y sus colegas científicos publicaron en 2010 condujo a un artículo publicado en 2012. En el primer párrafo del artículo, afirman su premisa: “¿La gente desea ideas creativas? La mayoría de los estudiosos respondería a esta pregunta con un obvio 'sí', afirmando que la creatividad es el motor del descubrimiento científico y la fuerza impulsora fundamental del cambio positivo. Además, se considera que la creatividad está asociada con la inteligencia, la sabiduría y la bondad moral”.

Sin embargo, la premisa continúa; La investigación también muestra que las empresas, los centros de investigación, los líderes y otros “rechazan rutinariamente las ideas creativas”, y a los maestros “les desagradan los estudiantes que muestran curiosidad y pensamiento creativo”.

Tú también podrías.

"Ofrecemos una nueva perspectiva", dice la investigación, "para explicar este rompecabezas".

Mi primer intercambio con Goncalo tuvo lugar el 13 de enero de 2020. A estas alturas, una infección que se llamaba simplemente “coronavirus” había comenzado a propagarse, lo que provocó cierta alarma, pero apenas histeria. El 15 de enero, informó The New York Times , dos habían muerto en China y otros 40 estaban enfermos. Un puñado de casos del "misterioso coronavirus similar a la neumonía" había aparecido en Tailandia y Japón. El artículo especulaba que la enfermedad se había propagado desde “un mercado de mariscos en Wuhan que vende otras aves y animales”.

Un organismo que probablemente había evolucionado hace algún tiempo, la creación de la naturaleza de edad desconocida, había comenzado a encontrar un nicho en el mundo humano. Curiosamente, tendría mucho que enseñarnos sobre cómo funciona y prospera la creatividad. Pero en ese momento, la enfermedad aún parecía remota. Incluso sabiendo que estaba ahí fuera, en alguna parte, nuestra familia había regresado de Israel en un vuelo repleto; La amenaza más grave para nuestra seguridad que sentí fue que nuestro hijo de 11 años se quedó despierto 20 horas seguidas para aprovechar las películas gratis (sí, lo hizo). También habíamos volado de ida y vuelta durante las vacaciones de invierno a Denver y luego esquiado en Steamboat Springs, donde recuerdo claramente haber charlado con visitantes de Italia, que pronto se convertiría en un foco de infecciones con el virus increíblemente contagioso.

Mientras tanto, acechaba una creación biológica que terminaría subrayando precisamente lo que Goncalo, ahora profesor de negocios en la Universidad de Illinois, estaba dispuesto a compartir conmigo: la creatividad es aterradora, en las formas en que nos mentimos a nosotros mismos.

Goncalo y sus compañeros científicos realizaron dos experimentos. El primero dividió a los participantes de la investigación en dos grupos. A un grupo se le dijo que podrían recibir dinero extra que se distribuiría mediante una lotería al azar. Podían obtener efectivo pero no podían controlar el resultado. El otro grupo no recibió ninguna oferta de bonificación.

Esta condición tuvo el impacto de hacer que el grupo de lotería se sintiera inseguro.

Luego, los investigadores utilizaron una herramienta de investigación establecida para medir cómo se sentía cada grupo con respecto a la creatividad, no solo cómo dijeron que se sentían a nivel consciente, sino también cómo se sentían inconscientemente. Este es un tipo de investigación que llega a lo que se conoce como “sesgo implícito”. Es el mismo tipo de investigación, en términos generales, que se puede usar para estudiar cómo se sienten las personas con respecto a otras de diferentes razas. La gente dice una cosa sobre la creatividad pero, en un nivel profundo, se siente en conflicto.

Los investigadores establecieron a través de un cuestionario que los sujetos del estudio expresaron sentimientos generalmente positivos sobre la creatividad. Este era su sistema de creencias "explícito" o declarado.

Luego, los investigadores buscaron desenterrar los sentimientos que acechan debajo de la superficie. Usando un programa de computadora inteligente, pidieron a los participantes del estudio que reaccionaran tan rápido a la información que realmente no tuvieran tiempo para "pensar". Simplemente reaccionan.

Este estudio en particular involucró que los participantes reaccionaran a ideas como "novedoso" y "original", junto con ideas que están menos asociadas con la creatividad como "práctico" o "funcional".

En esta investigación, estas palabras e ideas relacionadas se emparejaron una al lado de la otra en una pantalla de computadora con dos categorías diferentes de imágenes. Algunas de las imágenes tenían asociaciones positivas, como el arcoíris, el cielo y el pastel. Otros tenían asociaciones decididamente negativas, como vómito, infierno y veneno. Cuando estos sujetos de estudio respondieron de manera rápida, sin pensar, surgieron sus puntos de vista subconscientes y ocultos de la creatividad.

En un nivel visceral, la creatividad se sintió tóxica, reveló el estudio. “La gente en realidad tenía una fuerte asociación entre el concepto de creatividad y otras asociaciones negativas como vómito, veneno y agonía”, me dijo Goncalo.

El subconjunto de sujetos de estudio en la categoría "inciertos", que no sabían si recibirían dinero, era incluso más probable que el grupo de control de tener asociaciones negativas con la creatividad.

Lo que esto sugirió a los investigadores es que las personas dicen que les gusta la creatividad, pero también les gusta la estabilidad. Entonces, cuando las cosas se sienten inestables o inciertas, es más probable que rechacen la creatividad porque sugiere un caos aún mayor.

“La gente quiere creatividad y estabilidad”, dijo Goncalo. Puede ser difícil tener ambos.

Crédito de la imagen: Nicolás Ortega

La creatividad es disruptiva. La creatividad significa cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo, atravesamos nuestra vida cotidiana, lo que comemos, escuchamos, miramos, cómo interactuamos entre nosotros. La creatividad cambia los comportamientos aceptados desde hace mucho tiempo, la tecnología y los contratos sociales básicos. Puede ser desgarrador.

Si bien esto parece obvio al reflexionar, no es lo que nos decimos a nosotros mismos. “Decir que no quieres creatividad es como decir que no te gusta la esperanza”, observó Goncalo.

Sería difícil subestimar la importancia de este hallazgo en un mundo moderno lleno de cambios y caos. Justamente, es posible incluso explicar parte del surgimiento de gobiernos o líderes más autoritarios en algunos países como una reacción a un cambio inmenso y rápido. Los avances y las innovaciones que la gente dice que anhela, y muchas personas realmente lo hacen, pueden chocar de cabeza con los anhelos competitivos que ellos y otros tienen por la estabilidad.

Las nuevas ideas plantean la amenaza de extinción de dos maneras diferentes. Esto no es metafórico. Se extrae de lo biológico: las nuevas formas de vida y las nuevas ideas casi siempre están destinadas al fracaso. Cuando los virus o las bacterias mutan por accidente, y cuando surgen nuevas combinaciones de células dentro de nuestros cuerpos, estas células casi siempre mueren porque no encajan tan bien en el medio ambiente como las formas de vida anteriores. Esto es cierto para muchas ideas. La mayoría no funciona. Ellos mueren.

Sin embargo, hay otra forma en la que el cambio es igual a la muerte. Cuando las nuevas formas de vida, o ideas, tienen éxito, desplazan lo que vino antes y matan el pasado. Las nuevas ideas matan los hábitos, los negocios, las estructuras de poder, los trabajos.

Cuando tenía poco más de veinte años, acepté un trabajo en un pequeño periódico y ganaba 16.000 dólares al año. Para aumentar el cheque de pago, trabajé el turno de las 6 am en una estación local de Chevron en lo que entonces se conocía como "la isla de servicio completo". Llené tanques de gasolina y lavé ventanas. Luego llegaron los lectores de tarjetas de crédito y otras tecnologías que acabaron con los puestos de trabajo en la isla de servicio completo. Y llegó Internet que eliminó muchos trabajos periodísticos y cerró el primer periódico donde trabajé.

En el mundo biológico, las nuevas formas de vida pueden apoderarse del paisaje de las antiguas formas de vida menos adecuadas para un entorno cambiante.

Tienes razón, la creatividad da miedo. Así es la llamada de la inspiración.

De hecho, una de mis historias favoritas sobre cómo la inspiración puede ser aterradora proviene de la Biblia. Según cuenta la historia, una zarza ardiente se le apareció a Moisés.

“Y Moisés dijo: 'Ahora me desviaré'”, dice la Biblia King James.

Si te gustan las metáforas tanto como a mí, el arbusto puede aparecer como la poderosa llama de la inspiración. El arbusto era como la idea moderna de una bombilla. ¡Ocurrencia! Libera a los esclavos. Pero “Moisés dijo a Dios: '¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de la servidumbre?'”

Moisés se alejó (aunque eventualmente cedería y los esclavos serían liberados).

¿Fue su resistencia inicial un acto de negación? ¿O la autoconservación?

Dado el hallazgo de que las personas albergan un sesgo subconsciente contra la creatividad, Goncalo y sus colegas investigadores hicieron una segunda pregunta: ¿Eso significa que las personas pueden tener problemas para reconocer la creatividad cuando la ven?

Esto es precisamente lo que encontraron los investigadores cuando mostraron una nueva zapatilla para correr a dos grupos diferentes: personas que identificaron tener una tolerancia considerable a la incertidumbre y aquellas con menos tolerancia.

Esta nueva zapatilla para correr, dijeron los investigadores a los sujetos del estudio, utiliza nanotecnología para "ajustar el grosor de la tela para enfriar el pie y reducir las ampollas".

Las personas en el grupo de mayor tolerancia tenían más probabilidades de verlo como creativo, los demás menos. Este hallazgo, aunque no sorprende, refuerza el tipo de condiciones y personas que son más propicias para la creatividad. La incertidumbre y la inestabilidad producen un terreno infértil para nuevas ideas.

En mis conversaciones , también descubrí que incluso las personas que considero altamente creativas no se consideran a sí mismas como tales y descartan la idea de que podrían emprender actividades que consideran creativas.

Varios intercambios memorables que tuve sobre este tema tuvieron lugar con un excelente periodista y escritor, un veterano reportero de negocios del New York Times llamado David Streitfeld. Empezamos a hablar de escribir libros y le pregunté si alguna vez pensó en hacerlo. Parecía casi horrorizado.

“¿Por qué iba a escribir algo cuando ya se ha escrito todo lo bueno?” Streitfeld dijo. Es alto y de pelo rizado, modesto, divertido y sabio. Tuvimos esa conversación inicial hace varios años. nunca lo olvidé Cuando comencé a escribir un libro sobre la inspiración, quería preguntarle sobre sus comentarios anteriores.

“Ya tengo un mal presentimiento acerca de que me entrevistes para este libro, a menos que sea un ejemplo de que soy una de las personas menos creativas que conoces y, aun así, no estoy seguro de por qué a alguien le importaría”.

Me eché a reír por su sorpresa visceral ante la sola idea. Este es un tipo que había sido parte de un equipo que ganó un premio Pulitzer.

Streitfeld también me dijo: “En esencia, este es un tema que me interesa porque no tengo, por la razón que sea, esa habilidad, ese rasgo, que tú tienes y has cultivado en ti mismo y sin el cual nada en cuanto a la escritura. es posible, y con ella, todo es posible.”

Creo que es justo mirar la perspectiva reflexiva de Streitfeld de dos maneras. La primera se puede resumir con una pregunta: ¿Por qué molestarse? Si una persona no se siente inspirada, ¿por qué molestarse en crear? Lo veo muy razonable. Una persona sin inspiración no debería verse obligada a sentir lo contrario.

La segunda forma es un poco más científica. Sugiere que la resistencia que siente una persona proviene de un estado mental que no está escrito en piedra. La inspiración se puede aprender.

Streitfeld usó una palabra clave: dijo que no había "cultivado" el rasgo que fomenta la creatividad que fluye libremente. Es una buena palabra. La creatividad se puede cultivar, y el primer paso consiste en abordar las dudas, tanto las dudas sobre uno mismo como las expectativas externas, que a menudo obstaculizan el impulso creativo.

Para decirlo con precisión: la duda es inherente al viaje creativo. Debe ser abordado antes de que algo nuevo pueda florecer.