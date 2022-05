Qué considerar al contratar a un experto en branding

Si bien es posible que pueda iniciar un negocio por su cuenta, cuando se trata de la marca, hay algunas cosas que no debe hacer por su cuenta.

Puede ser abrumador saber por dónde empezar y qué esperar, así que aquí hay varias cosas que debe considerar antes de contratar a un profesional.

Costo

Cuando trabaja con una agencia, encontrará que el precio de un proyecto no refleja la cantidad de horas trabajadas, refleja el valor que brindan. No se trata de las horas y las horas no se calculan de la manera que piensas. Después de todo, un experto en branding experimentado puede dar la vuelta a un proyecto más rápidamente que un novato. Se trata de experiencia, no de tiempo.

Me especializo en naming, por lo que podría pensar que todo lo que necesito hacer es encontrar algunas palabras interesantes y enviarlas al cliente para su aprobación. En realidad, hay mucha ideación, investigación y estrategia involucrada. Paso tiempo aprendiendo sobre la empresa, comprendiendo sus objetivos, visión, personalidad y preferencias. También investigo a su competencia y realizo análisis lingüísticos. No es hasta esta etapa que empiezo a pensar en nombres.

A partir de ahí, empiezo a juntar palabras, a ser creativo con la ortografía y a verificar qué nombres ya están en uso o tienen una marca registrada pendiente. Una vez que tengo algunos nombres disponibles, los preparo para enviarlos al cliente, junto con una justificación para cada uno que explica el significado detrás de cada apodo.

El costo generalmente comienza en $ 5,000 para garantizar que el nivel de trabajo y la atención al detalle sean siempre consistentes. Y dependiendo del alcance del trabajo, la tarifa puede llegar a $ 50,000. Si cree que es costoso, tenga en cuenta que un cambio de marca le costará mucho más en términos de finanzas y confusión del cliente. Invierta ahora para acertar con el nombre de su marca a la primera.

Contratación

Muy a menudo, tengo clientes que se comunican conmigo porque creen que necesitan un redactor publicitario que los ayude a nombrar su negocio, articular su misión, encontrar su propuesta de venta única o crear un eslogan. Asumen que necesitan a alguien que se especialice en palabras. Si bien esto es parcialmente cierto, lo que necesita para cualquiera de estas tareas es un estratega de marca. Antes de sumergirse en el lenguaje, necesita a alguien que comprenda su visión y sepa cómo posicionar su marca para que se destaque.

Un redactor publicitario puede redactar el texto de un sitio web o crear eslóganes, pero sin una estrategia y una descripción general de la marca, no sabrá con qué voz o tono abordar el proyecto o cómo enfocar su mensaje para capturar la propuesta de valor única.

Auditoría de marca

Todos los elementos para encajar y complementarse, como piezas de un rompecabezas. Puede pensar que solo necesita un logotipo y que está listo para el lanzamiento, pero un especialista en branding confiable debe auditar su marca para analizar todos los demás elementos que ha desarrollado. Una buena agencia de branding descubrirá lo que le falta a su marca y llenará esos vacíos. Si ya tiene una estrategia, pueden ayudarlo a llevarla al siguiente nivel puliendo los elementos que ya tiene.

Expectativas

La marca es importante por muchas razones, pero se necesita más que un nombre pegadizo en un empaque bonito para que su negocio tenga éxito: una gran marca por sí sola no puede garantizar el éxito. Los clientes a menudo me dicen que quieren un eslogan como "Solo hazlo" o "Porque lo vales". Si bien estos son grandes eslóganes, son exitosos por más que la elección de las palabras. Estas marcas han realizado campañas de marketing enormemente lucrativas y han invertido millones de dólares en publicidad.

También es importante comprender que una marca nueva en el mercado no sonará tan bien como una conocida porque no será familiar y necesitará tiempo para ganar reconocimiento. También tenga en cuenta que las marcas que se le presentan son las que todavía están disponibles. Entonces, a menos que esté dispuesto a pagar millones para tener un dominio como Cars.com, deberá conformarse con algo más creativo.

No involucres a demasiadas personas.

Está contratando una agencia de branding porque son los expertos y debería poder confiar en que sugerirán lo que es mejor para su marca. Por lo tanto, deje que el especialista en marca haga su trabajo y ofrezca una lista de soluciones seleccionada. Revíselos usted mismo y tenga en cuenta las recomendaciones de los expertos antes de compartirlos con el resto de su equipo o sus inversores.

