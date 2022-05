Un estudio indica que, aunque la mayoría de nosotros hemos oído hablar del metaverso, solo el 15% podría explicarlo

Poco a poco el metaverso se democratiza. O al menos eso es lo que queremos creer: las marcas incursionan con campañas de marketing en universos virtuales en los que es posible comprar bienes y servicios digitales, asistir a desfiles de moda, relacionarse con otros usuarios e incluso convertirse en propietario de un pedazo de terreno digital. Pero según un estudio titulado “New Realities Into the Metaverse and Beyond (Nuevas realidades, Hacia el Metaverso y Más Allá)” realizado por Wunderman Thompson Intelligence, aunque la gente ha oído hablar del metaverso, la mayoría no se sentiría segura tratando de explicar exactamente qué es.

gece33 | Getty Images

Para realizar el estudio la empresa encuestó a 3,005 personas entre los 16 y los 65 años en China, Estados Unidos y el Reino Unido. El 74% de las personas encuestadas en el mes de marzo habían oído hablar del metaverso, contra un 32% en un estudio similar realizado en septiembre de 2021. Al mismo tiempo, solo el 15% de los encuestados dijeron poder explicar el concepto del metaverso a otra persona, lo que indica que la familiaridad con el concepto no necesariamente equivale a entendimiento.

Esta no es la primera vez que Wunderman Thompson Intelligence hace el reporte (la edición anterior se publicó en septiembre de 2021) y lo que busca es tratar de identificar qué elementos del metaverso trascenderán y cuáles serán efímeros, al tiempo que analiza la percepción de los usuarios y ofrece información a las marcas para que puedan tomar decisiones informadas.

De aquellos que pudieron explicar lo que es el metaverso, un 74% lo describió como el futuro, 72% como la siguiente gran cosa, 68% como el próximo internet y 66% como algo que cambiará la vida.

En torno a las preocupaciones que los encuestados relacionan con el metaverso están la privacidad de los niños (72%), la privacidad de los adultos (69%), la protección de datos (69%), la seguridad de los niños (66%) y el bullying (57%).

Al ser cuestionados sobre qué industrias sentían que serían impactadas por el metaverso, los encuestados respondieron que la del entretenimiento (90%), la publicidad (89%), el retail (86%), la moda (85%), los deportes (82%), las finanzas (82%), la salud (81%), la belleza (80%), el gobierno (76%) y los bares y restaurantes (76%).

Si te interesa, puedes consultar aquí el reporte completo.