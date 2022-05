Así de nítidas serán las imágenes de espacio que el telescopio espacial James Webb nos mostrará

El telescopio espacial James Webb continúa calibrando sus instrumentos antes de lanzarse a explorar el espacio en busca de la llamada primera luz del universo, ese destello emitido hace unos 13.700 millones de años, apenas 100 millones de años después del Big Bang, en una región del universo que hasta ahora no ha sido explorada.

Para los ansiosos que no podemos esperar para ver las imágenes que el telescopio espacial enviará a la Tierra, la NASA ha dado a conocer un pequeño video demostrando la nitidez de las imágenes que podrá captar un instrumento llamado MIRI (Mid-Infrared Instrument) que posee una cámara y un espectógrafo capaz de captar longitudes de onda que son más largas de las que pueden ver nuestros ojos. El video permite comparar una imagen tomada por el telescopio espacial Spitzer y una del telescopio espacial James Webb de la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana, satélite de la Vía Láctea.

La comparativa es sorprendente y se puede apreciar en un tuit publicado por la cuenta oficial del telescopio con el siguiente caption: “¡Computadora, mejora! Compara el mismo objetivo, visto por Spitzer y en las imágenes de calibración de Webb. Spitzer, el primer Gran Observatorio infrarrojo de la NASA, abrió el camino para el espejo primario más grande de Webb y detectores mejorados para ver el cielo infrarrojo con aún más claridad”.

Computer, enhance! Compare the same target — seen by Spitzer & in Webb’s calibration images. Spitzer, NASA's first infrared Great Observatory, led the way for Webb’s larger primary mirror & improved detectors to see the infrared sky with even more clarity: https://t.co/dIqEpp8hVi pic.twitter.com/g941Ug2rJ8