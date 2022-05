4 principios para desarrollar un liderazgo de siguiente nivel en su empresa

Para que una empresa tenga éxito, debe encontrar la forma de desarrollar el talento. No siempre es posible contratar líderes externos. Ser capaz de desarrollar líderes dentro de las filas ayudará a la empresa a crecer y satisfacer las necesidades futuras que surjan orgánicamente.

Cuando trabajé para una empresa que estaba creciendo, sabíamos que teníamos que pasar tiempo con nuestro personal para ayudarlos a convertirse en los líderes que necesitábamos. Creé un formato de capacitación que usamos una y otra vez para capacitar a los líderes emergentes y prepararlos para asumir más responsabilidades.

Esta formación era continua. Inculcamos cuatro principios en su trabajo. Esto tradujo los valores fundamentales de la empresa en sus acciones diarias. Les dio una base para construir su estilo de liderazgo individual.

No significaba que todos pudieran asumir un papel de liderazgo. Algunas personas naturalmente son mejores líderes. Algunas personas disfrutaban manteniendo su enfoque técnico y no querían cambiar. Otros querían el dinero adicional pero no el trabajo extra.

Para poder asumir más, el individuo también tenía que demostrar que podía manejar sus responsabilidades actuales. El ejemplo que usaría es que el tercer pateador de un equipo de fútbol no sería elegido capitán. Si bien el talento no es el único requisito, tenía que haber suficiente capacidad para hacer su trabajo a un alto nivel. Si alguien no está en la cima de su juego, no sería visto como un líder.

Pudimos pasar de un personal que quería los beneficios extras del liderazgo (más dinero, promociones, autoridad para tomar decisiones, etc.), a un personal dispuesto a hacer lo necesario para mejorar como líderes. En lugar de simplemente aparecer y marcar una casilla, se esfuerzan por mejorar.

Pero para aquellos con potencial de liderazgo y el impulso para desarrollar sus habilidades, podríamos brindarles el conocimiento fundamental en el que pueden confiar para tener éxito. Aquí están esos cuatro principios:

Principio 1: Tomar posesión

El primer principio era tomar posesión . Necesitaban ser dueños de sus tareas. Tenían que ser dueños de los procesos y procedimientos. Tenían que ser dueños de los resultados y de la producción.

Esto es diferente a estar a cargo. Si están a cargo pero no son los dueños, siempre encontrarán a otros a quienes culpar cuando las cosas salgan mal. No darán un paso al frente para hacer el trabajo adicional necesario cuando algo se estropee.

La realidad es que siempre habrá factores externos a los que culpar. Es fácil encontrar un chivo expiatorio, porque los procesos comerciales actuales son complejos y están interconectados con otras áreas. Esto nos da muchos lugares para señalar con el dedo cuando ocurren errores.

En cambio, los líderes deben hacer que su trabajo siga impulsando las cosas. No se sientan y esperan que se les den tareas. Buscan formas de mejorar el equipo y detectan los errores temprano para evitar que se conviertan en problemas mayores.

Hicimos hincapié en que esta era la antítesis de la actitud de " nosotros contra ellos ". Rompimos los silos al tener líderes dispuestos a ir más allá de su área para trabajar con otros equipos para resolver problemas y mejorar la eficiencia.

Cuando todos asumen la propiedad, las personas están dispuestas a hacer lo que sea necesario sin encontrar formas de eludir la responsabilidad. Al tomar posesión, esto también significó consistencia. Fue más que un esfuerzo de una sola vez. Se ejemplificaba en los hábitos, rutinas y patrones, no solo en la puntualidad.

Nuestros líderes comenzaron a tener más seguimiento. Terminarían lo que empezaron. Sabían que un resultado fallido significaba que no hicimos un trabajo lo suficientemente bueno. No esperaban elogios por su parte mientras señalaban a otros como el problema. Ellos lo poseían.

Principio 2: Utilice el pensamiento de siguiente nivel

¿Cómo sabes que hiciste algo bien? La mayoría de la gente mira su tarea. ¿Cumpliste la tarea o no? ¿Hicieron lo que tenían que hacer?

Para el liderazgo, necesitábamos cambiar nuestro pensamiento . Cada tarea es importante y medimos constantemente la producción individual en comparación con nuestros indicadores clave de rendimiento. Pero el liderazgo de siguiente nivel requería un cambio de perspectiva.

Enseñamos que la mayoría de las personas confían en el pensamiento lineal. Ven un problema y quieren señalarlo de nuevo a un factor. El pensamiento lineal sigue decisiones rápidas y rápidas sin mucho análisis.

En cambio, necesitábamos usar el pensamiento sistémico. Teníamos que ver la interconexión entre varias partes del sistema. Tuvimos que ver que la decisión de nuestro equipo de aumentar la producción causó un problema aguas abajo. Nuestro atajo provocó ramificaciones en el equipo de control de calidad. O nuestro impulso en las ventas al reducir los precios significó que tuviéramos que pagar horas extra para compensar el trabajo adicional, lo que perjudicó aún más el resultado final.

El pensamiento sistémico ayuda a ver los sistemas comerciales completos, no solo las partes individuales. Las soluciones tenían que dar cuenta del sistema completo. Esto les ayudaría a desarrollar un pensamiento de alto nivel. Comenzaron a ver el bosque y los árboles en lugar de quedarse atrapados en la maleza.

El pensamiento de siguiente nivel también significaba que tenían que ser excelentes solucionadores de problemas. No queríamos buscadores de problemas o magnificadores de problemas. Queríamos personas que vieran el problema y encontraran una solución.

Cuando le explicaron el problema a su jefe, le presentaron la investigación que mostraba cómo sucedió, junto con las opciones para resolver el problema y su recomendación. Les enseñamos que sin esto, no nos estaban ayudando, nos estaban lastimando.

Cualquiera puede señalar los problemas y empeorarlos. Los verdaderos líderes pueden ver los problemas y encontrar soluciones. Pensamiento de siguiente nivel traducido a honestidad. Dejaron de tirarse debajo del autobús. No mentían cuando no sabían algo. Irían a buscar la respuesta. Aprendieron las reglas para que cuando tuvieran que romperlas, tuvieran buenas razones para hacerlo.

Principio 3: Respetar el tiempo (su tiempo y el de los demás)

El tercer principio giraba en torno a la gestión del tiempo . Los líderes debían respetar su tiempo lo suficiente como para contar con sistemas eficientes de gestión del tiempo. No podían dejar que otros los arrastraran hacia abajo. Necesitaban la capacidad de trabajar con otros para ser eficientes, por lo que se hizo el trabajo.

Parte de esta capacitación implicó aprender a priorizar. Les enseñamos cómo mirar las tareas en una cuadrícula, comparando la urgencia y la importancia para determinar qué abordar primero. Hablamos de dar con la fruta que está al alcance de la mano o abordar las grandes tareas para sacarlas del camino primero. Les enseñamos cómo diferenciar los artículos agradables de tener frente a los artículos imprescindibles.

Presentamos numerosas formas de ver su montaña de trabajo y dividirla, para que sea manejable. Si no terminaron todo, al menos sabíamos que alcanzaron los elementos de alta prioridad y no se quedaron atrapados zambulléndose en una madriguera de conejo.

Al respetar su tiempo y el de los demás, pudieron ser más eficientes. No significó que todo se hizo de repente al instante, pero les dio un marco, lo que nos dio confianza en ellos. No necesitábamos microgestionar su día. En cambio, confiamos en su capacidad para decidir en qué enfocarse.

Principio 4: Centrarse en el progreso, no en la perfección

Nadie es perfecto. Perseguir la perfección significa que renunciamos a experimentar o probar cosas nuevas, porque no queremos equivocarnos. Prueba y error , por definición, significa que habrá errores.

En cambio, teníamos que seguir progresando. Esto significó una mejora continua. No significaba que la gente tuviera miedo de intentarlo. Significaba que abordamos fallas y obstáculos y seguimos avanzando. Cambiamos la vara de medir. No buscamos el pequeño error para criticar. Examinamos los patrones para ver si estábamos mejorando con el tiempo.

Ser capaz de desarrollar liderazgo dentro de una organización puede ser la diferencia entre escalar un negocio y estancarse. El crecimiento orgánico significa que habrá nuevas necesidades en el futuro. Llenar los huecos rápidamente con líderes emergentes es más óptimo que buscar contratar desde afuera.

Utilizamos estos cuatro principios de liderazgo de siguiente nivel para desarrollar el talento dentro de nuestra empresa, de modo que a medida que crecían los ingresos de la empresa, también aumentaba la cantidad de personas que se ofrecían a ayudar.

La gran parte de esto es que estos son universales. No eran específicos de nuestra industria o nuestra línea de productos. Son principios que se pueden aplicar a casi cualquier equipo empresarial para mejorar y desarrollar el liderazgo . Utilícelos si descubre que el crecimiento de su empresa está creando un vacío en el liderazgo del siguiente nivel.

