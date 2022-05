Elon Musk dice que las puertas en Twitter estarán abiertas para Donald Trump

Elon Musk no desaprovecha oportunidad alguna para dar de qué hablar. ¿Se tema predilecto? Twitter. En el marco de la cumbre The Future of the Car (El Futuro del Automóvil), organizada por el Financial Times, el hombre más rico del mundo habló de algunas de las ideas que tiene para revolucionar la red social que se encuentra en proceso de adquirir.

Dimitrios Kambouris | Getty Images

Musk volvió a expresar su intención de convertir a Twitter en una plataforma en la que exista la libertad de expresión y eso lo llevó a hablar de Donald Trump. La cuenta de Twitter del expresidente de Estados Unidos fue suspendida el 6 de enero de 2021 tras la irrupción violenta de sus simpatizantes al Capitolio y una serie de mensajes en los que él calificó a la elección de fraudulenta. Durante su intervención en el evento, Elon Musk declaró: “Creo que moralmente fue una mala decisión y tonta en extremo. Yo revertería el veto [a Trump]”.

Según explicó Musk, la decisión de vetar a Trump no cumplió con el objetivo de acallar una voz crítica y polémica en Estados Unidos, por lo que, desde su óptica, se trató de una medida poco efectiva. Aunque aún no es el dueño de la red social, el CEO de Tesla, manifestó que sería partidario de revertir la sanción que Twitter le impuso a Trump, aunque aclaró: “Obviamente no soy todavía el dueño de Twitter, así es que no es algo que vaya a suceder definitivamente”.

Musk explicó que, aunque se opone a los vetos vitalicios, está de acuerdo con suspensiones temporales en algunos casos, aunque no especifico cuáles. Tras la intervención de Elon Musk en el evento, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, subió a la red un mensaje que decía: “Fue una decisión de negocios, no debería haberlo sido y siempre debemos revisar nuestras decisiones y evolucionar según sea necesario. Dije en ese hilo y sigo creyendo que las prohibiciones permanentes de individuos son direccionalmente incorrectas”.

it was a business decision, it shouldn't have been. and we should always revisit our decisions and evolve as necessary. I stated in that thread and still believe that permanent bans of individuals are directionally wrong. — jack (@jack) May 10, 2022

¿LE DIRÍA DONALD TRUMP QUE NO A TWITTER?

El mismo día en que se anunció que Twitter tendría un nuevo dueño, Donald Trump se pronunció al respecto en la cadena Fox News y explicó que no regresaría a Twitter aunque su cuenta fuera reinstaurada: “No voy a usar Twitter, me quedaré en TRUTH. Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedaré en TRUTH".

TRUTH Social es la red desarrollada por Trump Media & Technology Group como parte de su plataforma de comunicación. Hace unos días el político y empresario declaró que estaba de vuelta en el mundo de las redes sociales, refiriéndose exclusivamente a su plataforma.

¿Qué hará Trump si en la nueva era de Twitter efectivamente se le levantara la prohibición de utilizar su cuenta? Alguna vez Donald Trump fue uno de los usuarios más activos de Twitter. El expresidente de los Estados Unidos utilizaba la red social diariamente para hacer política y su cuenta llegó a tener 88.7 millones de seguidores y en su día más activo, ¡posteó más 200 mensajes (el 5 de junio de 2020)! Tuvo momentos que hicieron historia en la red social, incluyendo su famosa frase “Despite the constante negative press covfefe (Pese a la prensa negativa constante covfefe)” que rompió al internet.