Le preguntamos a los lectores emprendedores: ¿Cómo se inspira a sí mismo y a los demás?

Cómo nos dijiste que inspiras a otros...

“Si hay algo grande en camino, alentaré al equipo a tomarse el resto del día libre para hacer algo por sí mismos. De esa manera, todos nos sentimos llenos de energía e inspirados cuando llega el momento de ir”. — Emily Tyree, fundadora de Gallant Collective

“Comparto el significado y el impacto de lo que estamos haciendo para nuestros clientes y para el mundo, no solo el éxito financiero que vamos a tener como empresa. Es importante que mi equipo pueda ver más allá de las características y los proyectos en los que están trabajando día tras día”. — Dr. Yu Xu, fundador y director ejecutivo, TigerGraph

“Tenemos un programa en el que sugerimos libros inspiradores cada mes y luego pagamos por esos libros si nuestros empleados quieren leerlos”. — Adrian Salamunovic, cofundador, MILLIONS.co

“De todos los procesos y paneles de tendencias formales que tenemos, el que realmente ilumina a todos es nuestra sesión mensual Beers and Ideas. Cuando la presión de los plazos desaparece y pueden pensar libremente en el futuro, en buena compañía y con una cerveza, tienen las mejores ideas”. — Joanna Feeley, fundadora y directora ejecutiva, TrendBible

“Los viernes hago que cada persona del equipo hable con dos de nuestros usuarios. Escuchar a nuestros usuarios compartir directamente sus historias e ideas brinda inspiración, emoción y satisfacción a nuestro equipo”. — Heather Hopkins, fundadora y directora ejecutiva, Hulah

"Tenemos un canal de Slack dedicado a los 'elogios de la comunidad' donde animo a todos a publicar comentarios de clientes, proveedores o socios de marca satisfechos". — Priyanka Murthy, fundadora y directora ejecutiva de Access79

“Envío 'vitaminas de mentalidad' a mis alumnos todos los días usando un programa de chat grupal, GroupMe. Las vitaminas de mentalidad toman la forma de citas, preguntas introspectivas, afirmaciones, acciones sugeridas o un ejercicio de pensamiento lateral o acertijo”. — Heidi Neck, profesora de emprendimiento, Babson College

“En cada reunión de All Hands, destacamos a un cliente al que hemos ayudado y contamos su historia. Celebramos su éxito, porque sus historias se convierten en nuestras historias y su éxito se convierte en nuestro éxito”. — Kevin Bennett, director ejecutivo, Caribú

“Vengo de un lugar de autenticidad y realidad. No creo que puedas liderar a menos que te crean, y no se te puede creer a menos que siempre tengas la verdad detrás de todo lo que vienes o hacia lo que te diriges”. — Jeff Peterson, cofundador y director ejecutivo, Suministro de Ginebra

Y como te inspiras...

“Creo 'películas mentales' basadas en mis objetivos. Esto me permite visualizar mi logro de la meta, con emociones unidas al proceso de pensamiento, y celebrar las victorias por adelantado”. — Kiran R. Khunti, CEO, Innovación DB India Private Limited

“Mi padre y su familia vinieron de Cuba sin nada y forjaron una nueva vida con libertad, trabajo duro y perseverancia. Entiendo profundamente que mi vida y los privilegios que la acompañan existen porque se luchó mucho por ellos. Ha creado en mí algo que me gusta llamar 'ajetreo inmigrante'. Es en parte el pago de una deuda, en parte una obligación y en parte una gratitud”. — Lauren Fernandez, CEO, Curso completo

"Gente. Muchas veces, el jugo creativo que necesito está en una conversación. Y puede ser cualquiera, hablando de cualquier cosa. La interacción humana es el centro de la creatividad”. — Yomi Gerard, estratega principal, Dream Network

“Selecciono mis seguidores digitales para que me inspiren a propósito. Por lo general, cuando estoy un poco desmotivado, salto a las redes sociales para matar el tiempo; de esta manera, cuando abro un canal, está lleno de personas que tienen las mismas aspiraciones empresariales que yo y generalmente publican sobre el trabajo que hacen. están logrando”. — Sean Hall, fundador y director ejecutivo, Wellious

“Una de las cosas que miro cuando me siento en un estado de baja inspiración es la historia de personas impactantes a través de la historia. No porque fueran famosos, sino porque aprendí cuánto tiempo tenían que trabajar para dominar su oficio”. — Krystal Landrove, fundadora, Krystal's Kreations LLC

“Me inspiran los momentos pasados de derrota. Cuando me enfrento a una tarea difícil, recuerdo un momento en el que me sentí derrotado y me recuerdo a mí mismo que encontré una manera de superar ese obstáculo, así que soy capaz de hacerlo de nuevo si no cedo”. — Marshelle Barwise, directora de ventas, Freedom Financial Network

“Lo que realmente me inspira es aprender los hábitos, rasgos y rutinas de las personas exitosas. ¿Cómo se mantiene productivo un CEO de Fortune 500? Luego intentaré implementar algunos de esos hábitos en mi día”. — Sam Watts, gerente general, Twin Star Transfer

“Soy profundamente consciente de que mi misión y propósito como emprendedor y ser humano es servir a mi comunidad, y cuando parece demasiado grande o demasiado difícil, reflexiono sobre los resultados que nos esforzamos por crear”. — Kendra Bracken-Ferguson, fundadora y directora ejecutiva, BrainTrust Founders Studio

“Me sumerjo en entornos que desafían mi visión actual del mundo y subo el dial de observación hasta el 11. Encuentro la mayor inspiración cuando me rodeo de personas que ven el mundo de manera diferente e ideas que desafían mi forma actual de pensar. ” — Alex Cartmill, gerente general independiente