A Katya Echazarreta alguna vez le dijeron: "Eso no es para ti". Ahora se convertirá en la primera mujer mexicana en viajar al espacio

Katya Echazarreta rompió en llanto al escuchar la noticia: “¡Mi mamá se va a volver loca!,” dijo tras recibir una videollamada en la que se enteró que se convertirá en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Ella es una joven de 26 años originaria de Guadalajara, Jalisco, que se mudó a Estados Unidos cuando tenía siete años y que pasó un lustro separada de su familia, debido al proceso de migración.

Se quedó a vivir en Estados Unidos, país en el que estudió ingeniería eléctrica en UCLA y posteriormente una maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Johns Hokpins. Katya también es una de las anfitrionas de los programas “Netflix IRL” y Electric Kat” en YouTube en los que realiza validaciones científicas de lo que vemos en series de televisión.

Al terminar sus estudios la joven pasó cuatro años trabajando en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y estuvo involucrada en cinco distintas misiones espaciales.

Por considerarla un ejemplo a seguir y representante de una minoría en el mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), la organización sin fines de lucro Space for Humanity (S4H) patrocinará su asiento en una misión al espacio de Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos.

El Programa de Astronauta Ciudadano envía “a líderes al espacio para ayudar a expandir el acceso para toda la humanidad”; Katya Echazarreta se convertirá en la primera embajadora ciudadana de la organización.

En entrevista con S4H la joven comentó: “Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano las pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente alcanzar tus metas si no ayudas a los demás a crecer contigo. Empecé a trabajar diligentemente para ayudar no solo a estudiantes en los Estados Unidos que tienen grandes aspiraciones como las mías, sino también a estudiantes y mujeres en México que escuchan las mismas palabras que yo escuché con demasiada frecuencia, ‘no es para ti’”.

Aquí puedes ver el momento en que Katya recibió la noticia.

"YOU'RE GOING TO SPACE!" We're thrilled to introduce our first Astronaut, Katya Echazarreta! We surprised her on a call with the news that she will be going to Space on Blue Origin's NS-21 mission. Journey with Katya and #s4h as she experiences and shares the #overvieweffect. pic.twitter.com/upaWgIsSzu