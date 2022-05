Bill Gates anuncia que tiene COVID-19

Hace un par de días Bill Gates otorgó una entrevista a The Financial Times en la que habló de sus preocupaciones en torno al estado actual de la pandemia y a su idea de que el COVID-19 “todavía representa una amenaza para la sociedad”. Según el empresario aún existe la posibilidad de que se genere una variante más contagiosa y letal que las que hasta ahora hemos visto: “no quiero ser la voz del pesimismo, pero existe un riesgo por encima del 5% de que ni siquiera hayamos visto lo peor de la pandemia”.

Michael Loccisano | Getty Images

El día de ayer el empresario notificó por medio de un mensaje en su cuenta personal de Twitter que se contagió de COVID-19: “He dado positivo por COVID. Estoy experimentando síntomas leves y estoy siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté saludable nuevamente”.

En un mensaje posterior, explicó: “Tengo la suerte de estar vacunado y reforzado y tener acceso a pruebas y excelente atención médica”.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

Desde el inicio de la pandemia, Bill Gates ha sido un promotor de la vacunación, al grado que en las redes sociales se acuñó la teoría de que quería utilizar las vacunas como un medio para implantar chips de rastreo con tecnología 5G en los cuerpos de la gente. Incluso se llegó a manejar la idea de que él y su empresa, Microsoft, habían creado la pandemia.

BILL GATES Y LA VOZ PROFÉTICA DE LAS PANDEMIAS

Una de las razones por las que llama la atención lo que diga Bill Gates en torno al COVID-19 es que en 2015, años antes del Covid-19, dio una TEDTalk llamada “The Next Outbreak: We’re Not Ready (El siguiente brote: no estamos listos)” en la que hablaba de los riesgos que implicaba no estar preparados para un brote de alguna enfermedad viral que pudiera transmitirse por vía aérea.

En la plática Gates hace referencia al Ebola y asegura que no estamos listos para un brote mayor y que habría que prepararnos para ello. Como es de esperarse, cuando surgió el COVID-19 la plática de Gates volvió a cobrar relevancia.

Gates acaba de presentar su libro “How to Prevent the Next Pandemic (Cómo prevenir la siguiente pandemia)” en el que expone las lecciones que el mundo y los gobiernos deberían de haber aprendido con el COVID-19 para evitar que otro desastre similar nos vuelva a golpear. “Si hacemos las inversiones correctas, no necesitamos vivir con miedo de otro COVID. Podemos construir un sistema de salud que esté listo para detener los brotes antes de que se vuelvan globales”.

Por lo pronto Bill Gates está contagiado y le deseamos una pronta recuperación.