Cómo hacer que sus herramientas tecnológicas trabajen para usted

Las herramientas que usamos para hacer nuestro trabajo deben, en esencia, hacer dos cosas: aumentar nuestra productividad y ayudar a nuestros equipos a encontrar más tiempo para un trabajo significativo. En lugar de dejar que las herramientas lo atasquen, debe encontrar formas de hacer que la tecnología funcione para sus necesidades específicas. Aquí hay algunas formas de aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas que usa con más frecuencia, para ayudar a sus equipos a evitar el agotamiento tecnológico y ser más creativos en sus trabajos.

La automatización del trabajo pesado les da a los empleados más tiempo para un trabajo significativo

Puede ser fácil quedar atrapado en el trabajo pesado . Comienza a acumularse y, en poco tiempo, dedica un tiempo valioso a organizar archivos en su escritorio, ingresar información en una hoja de cálculo y verificar tareas que toman mucho tiempo pero, en última instancia, no usan sus habilidades y creatividad. Ahora, no me malinterpreten, este trabajo puede ser importante y necesario para mantener un negocio en funcionamiento, pero si su equipo está constantemente atrapado en pequeñas tareas, no está aprovechando al máximo su jornada laboral.

Aún más, si la carga de trabajo de alguien se siente inmanejable, se convierte en una de las principales causas de estrés en el lugar de trabajo. Cuando un empleado siente que realmente tiene suficiente tiempo en el día para manejar todas sus tareas, tiene un 70% menos de probabilidades de experimentar agotamiento. En nuestra actual cultura de trabajo plagada de agotamiento, ayudar a los equipos a administrarla es una victoria enorme y necesaria.

Aquí es donde la tecnología puede ser tu amiga. Al automatizar las tareas más mundanas del lugar de trabajo, liberará a su equipo para que se concentre en el trabajo de mayor valor e impacto para el que fueron contratados.

Esto se verá diferente para cada empresa, pero puede ser cualquier cosa, desde enviar automáticamente actualizaciones por correo electrónico a los clientes, completar automáticamente la información en una hoja de cálculo, hasta enviar actualizaciones de texto a los clientes para anuncios rápidos de productos.

Más allá de reducir el agotamiento de los empleados, esto puede ahorrarles a los equipos hasta 3 horas por día para concentrarse en el trabajo creativo y estratégico que tenían que dejar en un segundo plano.

Adopte el mercado de software de código bajo y sin código

En el mundo actual, cada empresa necesita operar como una empresa de software . A medida que el trabajo se vuelve cada vez más digital y los clientes están en línea ahora más que nunca, las experiencias en línea tanto internas como externas deben ser de primera categoría. En resumen, esto significa que para lograr los objetivos comerciales, las empresas necesitan un arsenal completo de aplicaciones empresariales para respaldar las funciones internas y las salidas externas.

Aquí es donde entra en juego el software low-code/no-code . Estas tecnologías empoderan a las organizaciones con formas accesibles y personalizables de trabajar de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos. El mercado de low-code/no-code está creciendo, y Gartner pronosticó que crecería a $13.8 mil millones para fines de 2021, un aumento del 22,6 % con respecto a 2020, por lo que ahora es el momento perfecto para que las empresas adopten esta innovación.

Al adoptar el software low-code/no-code disponible, las empresas pueden crear una organización que crecerá y cambiará junto con la tecnología, en lugar de una que permanezca estancada en el pasado o que necesite actualizaciones constantes para mantenerse al día. Más allá de mantenerlo actualizado, esta es una forma de permitir que los miembros del equipo tomen las riendas de la tecnología de su empresa y creen procesos que funcionen para su equipo o clientes específicos, incluso si no tienen experiencia en ingeniería o desarrollo.

La tecnología debería hacer que tu trabajo sea más asincrónico

A medida que las empresas de todas las industrias se vuelven más híbridas y remotas , la forma en que trabajamos (y las herramientas necesarias para continuar haciendo ese trabajo) ha cambiado drásticamente. La tecnología puede ser excelente y extremadamente útil para mantenerse conectado con sus compañeros de trabajo y organizado en torno a las tareas que necesita realizar. Sin embargo, esa misma tecnología también puede convertirse en una carga cuando todo su trabajo se realiza en línea y la comunicación en persona es escasa. De hecho, todavía vemos personas en la fuerza laboral que sufren agotamiento y "fatiga de Zoom", y casi la mitad de los trabajadores remotos informan que están agotados por las constantes llamadas de Zoom. Entonces, ¿cómo arreglamos esto?

Una forma es hacer que su tecnología trabaje para usted y usarla para convertirse en una organización más asincrónica . En lugar de sentir la necesidad de que los equipos estén "siempre activos", una pila de tecnología asincrónica puede empoderar a los equipos para que hagan su trabajo sin avisos constantes de Slack o recordatorios por correo electrónico.

Para su empresa, esto podría significar establecer reglas claras sobre cómo (y cuándo) las personas deben usar las herramientas disponibles. También podría significar la creación de un espacio de trabajo colaborativo en línea donde los equipos puedan proporcionar actualizaciones en su propio tiempo, para que todos estén alineados sobre lo que se debe hacer y cuál es su función en cada proyecto individual.

Al usar su tecnología para volverse más asincrónicos, los equipos podrán conectarse realmente en torno a lo que es más significativo para su trabajo, y esto hará que sus equipos sean más creativos y colaborativos, sin atascarse.

Independientemente de las herramientas que emplee en su organización, es importante que funcionen mejor para la forma en que trabaja su equipo. Si las herramientas que está utilizando están obstaculizando su éxito, es hora de reevaluar y hacer un plan para actualizar su tecnología o las formas en que está usando esa tecnología.

Tómese el tiempo para descubrir qué funciona y qué no para sus empleados, y encuentre formas de llenar los vacíos para que su empresa funcione al nivel más óptimo, tanto para los empleados como para los clientes.

