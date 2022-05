La casa donde Mark Zuckerberg creó Facebook (ahora Meta) acaba de llegar al mercado por millones

Muchos empresarios multimillonarios contarán la historia del origen de su empresa y cómo comenzó, ya sea en un antes o en un sótano o algo por el estilo.

Están Jeff Bezos y Steve Jobs , que fundaron Amazon y Apple en sus respectivos garajes, David Karp , que inventó Tumblr en el dormitorio de su infancia, y Michael Dell , que puso en marcha la empresa informática que lleva su nombre en el dormitorio de su universidad.

Meta (que era Facebook en ese momento) no fue diferente, con sus tres fundadores Sean Parker, Dustin Moskovitz y, por supuesto, Mark Zuckerberg , quien alquiló una casa en Silicon Valley que se convirtió en el lugar de nacimiento de lo que ahora es uno de los más grandes (si no el más grande). más grandes) plataformas de redes sociales en el mundo.

Y ahora, esa parte de la historia de Meta está a la venta ya que la casa de Los Altos, California, acaba de cotizar por $ 5.3 millones.

La casa (a la que Zuckerberg se refirió como "Casa de Facebook") estaba en alquiler en el verano de 2004 cuando los tres jóvenes de 19 y 24 años se detuvieron para preguntarle a la dueña de la propiedad, Judy Fusco, sobre alquilarla. .

"Mark [Zuckerberg] se quedó afuera y nunca entró en la casa, mientras que Sean [Parker] y Dustin [Moskovitz] subieron corriendo las escaleras para ver la casa", dijo Fusco a The New York Post en una entrevista. "Mark se quedó allí y preguntó si podían alquilar el lugar, sin siquiera mirar dentro".

Según los informes, los tres hombres pagaron un total de $ 5,500 por mes mientras vivían en el alquiler después de que se emitió un pago inicial de $ 10,000, aunque según los informes, más de 10 miembros del personal de Facebook vivían allí en un momento dado, según Fusco.

“Leí el cheque y le pregunté qué hacía, y me contó sobre una empresa llamada Facebook y cómo planeaba conectar el mundo”, dijo Fusco a The Post sobre Zuckerberg pidiéndole que alquilara la casa. “Dije: 'No me importa si vas a conectar el mundo, si este control no pasa, no te mudarás'. ”

La casa cuenta con seis habitaciones y 4.5 baños, un mirador, sala de estar con ventanal y un balcón con vista a un arroyo cercano.

Con poco menos de 3,000 pies cuadrados, 1743 Westbrook Ave tiene habitaciones y baños en cada piso, lo que permite un diseño único que es espacioso y lleno de luz natural.

“Esta parte de la historia de Silicon Valley se encuentra al final de un tranquilo callejón sin salida con un muro de sonido personalizado en el amplio patio trasero y una glorieta perfecta para barbacoas y reuniones”, dice la lista.

Zuckerberg y su equipo permanecieron en la casa hasta 2005 cuando Facebook comenzaba a crecer.

“Sean [Parker] venía a mí repetidamente pidiéndome que invirtiera, diciéndome que algún día sería multimillonario si lo hacía”, dijo Fusco cuando la compañía comenzó a expandirse después de que el trío se mudó de su casa. “Me propusieron darme las acciones en lugar del alquiler, un dólar por acción. Dije que no."

Hoy en día, se estima que Facebook tiene un valor de más de $ 500 mil millones.

Zuckerberg actualmente tiene su propia cartera masiva de propiedades , incluida su compra más reciente de una antigua plantación en Hawái por $ 17 millones en diciembre pasado.

A partir del miércoles por la tarde, el patrimonio neto de Zuckerberg se estimaba en 68.200 millones de dólares.