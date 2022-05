El precio de las acciones de Peloton se desploma a medida que disminuyen los precios de las cintas de correr: ¿cómo llegó aquí el titán del fitness?

Fue la tormenta que todos vimos venir: Peloton recibió un golpe masivo en el primer trimestre a medida que la demanda de equipos de acondicionamiento físico en el hogar continúa cayendo en picado desde máximos históricos durante los cierres y restricciones pandémicos.

Ezra Shaw/Getty Images Ezra Shaw/Getty Images

La empresa perdió la friolera de 757 millones de dólares en el trimestre, con una caída de las ventas de más del 15 % año tras año en el mismo período.

La razón es simple: demasiado inventario y muy poca demanda, ya que la compañía pronostica solo $ 700 millones en ventas para el segundo trimestre, lo que hace que las acciones se desplomen hasta un 15% durante las primeras horas de negociación del martes.

Relacionado: Subiendo una colina empinada: Peloton recorta a miles de trabajadores y les ofrece una suscripción gratuita de 1 año

"Como se discutió el trimestre pasado, anticipamos que el año fiscal 2022 sería un año muy difícil de pronosticar, dadas las comparaciones inusuales con el año anterior, la incertidumbre de la demanda en medio de la reapertura de las economías y las limitaciones de la cadena de suministro y las presiones de los costos de los productos básicos", dijo el director ejecutivo de Peloton, Barry. McCarthy dijo en una carta a los accionistas . "Aunque nos complace haber entregado resultados del primer trimestre que superaron modestamente nuestra guía, un comienzo del segundo trimestre más suave de lo previsto y una visibilidad cuestionada de nuestro desempeño operativo a corto plazo nos está llevando a recalibrar nuestra perspectiva para el año fiscal".

Pero esta no es la noticia más impactante para la compañía que ha visto su parte de escándalos públicos y momentos vergonzosos, incluidos retiros del mercado, comerciales inoportunos y cambios de liderazgo inesperados. Esto es lo que ha llevado a la empresa a la posición en la que se encuentra hoy.

Junio de 2021: un nuevo informe muestra que los piratas informáticos pueden espiar a los usuarios mientras usan sus bicicletas y cintas de correr en casa

“El problema que nos informó McAfee requiere que un atacante pueda conectarse directamente a uno de los puertos USB de la tableta en Bike+ o Tread”, dijo en un comunicado Adrian Stone, vicepresidente y jefe de seguridad de la información global de Peloton. declaración cuando el problema de seguridad se hizo público por primera vez. "Entonces podrían modificar el software en el dispositivo y luego podrían instalar malware o acceder a los datos que se comunican entre el dispositivo y nuestros servicios".

Peloton aseguró a los usuarios que el problema "ya estaba solucionado", ya que se les solicitaría que instalaran una nueva actualización de software que solucionaría el problema de raíz.

Agosto de 2021: el Departamento de Justicia inicia una investigación sobre Peloton por las lesiones que sufrieron los clientes en sus dispositivos Tread+

La compañía admitió que había sido citada por el Departamento de Justicia por lesiones reportadas a través de una presentación de la SEC.

Relacionado: Informe dice que los piratas informáticos pueden espiarte cuando estás en tu bicicleta Peloton, cinta de correr

“Hemos recibido informes de una serie de lesiones asociadas con nuestro producto Tread+, una de las cuales provocó la muerte de un niño. En abril de 2021, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. ("CPSC") emitió una advertencia a los consumidores sobre los riesgos de seguridad asociados con la Tread+ y continúa investigando el asunto. También estamos sujetos a investigaciones por parte del DOJ, el DHS y la SEC en relación con este asunto. Tenemos la intención de cooperar plenamente con cada una de estas investigaciones y, en este momento, no podemos predecir el alcance, la duración o el resultado final de las investigaciones”, se lee en la presentación.

Diciembre de 2021 y 22 de enero: se producen pesadillas de relaciones públicas durante los errores del ataque al corazón

Tanto And Just Like That... and Billions mostró a los personajes principales teniendo ataques al corazón mientras usaban una bicicleta Peloton.

Peloton incluso intentó aplaudir con un comercial que mostraba al Sr. Big del reinicio de Sex and the City y mostraba que todavía estaba vivo.

Sin embargo, el daño en ese momento ya estaba hecho.

Febrero de 2022: el director ejecutivo John Foley renuncia, 2.800 empleados son despedidos

La compañía anunció que el fundador y director ejecutivo, John Foley , dejaría el cargo y recortaría el 20 % de su fuerza laboral corporativa.

"Peloton se encuentra en una coyuntura importante y estamos tomando medidas decisivas. Nuestro enfoque es construir sobre la base de la ya increíble experiencia de los miembros de Peloton, mientras optimizamos nuestra organización para generar un crecimiento rentable", dijo Foley en un comunicado de la compañía en ese momento. “Con los anuncios de hoy, estamos tomando medidas para garantizar que Peloton aproveche la gran oportunidad de fitness conectado a largo plazo. Este programa de reestructuración es el resultado de una planificación diligente para abordar áreas clave del negocio y realinear nuestras operaciones para que podamos ejecutar nuestra oportunidad de crecimiento con eficiencia y disciplina".

Según los informes, la empresa ofreció a los empleados despedidos una suscripción gratuita de un año a sus servicios como compensación.

Abril de 2022: los precios de suscripción aumentan, los precios de los equipos disminuyen

Programado para entrar en vigencia el 1 de junio de este año, el precio de suscripción de acceso total de Peloton en los EE. UU. aumentará de $ 39 a $ 44 por mes y seguirá siendo el mismo para los miembros internacionales. Para aquellos que no tienen equipo Peloton, los planes se mantendrán en $12.99 al mes.

El mes pasado, Peloton redujo los precios de sus bicicletas y cintas de correr, bajando la primera de $1,745 a $1,445 (que incluye una tarifa de envío e instalación de $250), la Bike+ de $2,495 a $1,995 y la máquina Tread de $2,845 a $2,695 (que incluye una tarifa de $350). gastos de envío y configuración).

Relacionado: Peloton aplaude la horrible escena de reinicio de 'Sex and the City': 'Está vivo'