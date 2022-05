Estudiante universitaria confiesa en TikTok que no dejó propina y su video se hace viral

Una estudiante de la Universidad Iberoamericana, una de las universidades privadas más importantes de México, subió a su cuenta de TikTok una confesión que se ha vuelto viral: no dejó propina al pagar la comida que pidió en uno de los restaurantes que se encuentran dentro del campus.

Anadolu Agency | Getty Images

Según relata la estudiante, a la hora de pagar el cajero le preguntó si su cuenta iba cerrada o si deseaba agregar una propina por servicio. Al no considerar que el restaurante hubiera hecho nada extraordinario (pidió unas enfrijoladas y un jugo de naranja en la barra del restaurante), ella le dijo que no. En el video relata la reacción no solo del empleado, sino que de gente que estaba a su alrededor.

El video en el que ella habla de manera muy honesta sobre lo que piensa, desató una serie de reacciones que van desde la empatía hasta el desagrado por su actitud. Muchos usuarios manifiestan que, aunque en México no es obligatorio dejar propina, los sueldos en ese tipo de empleos suelen ser bajos y los trabajadores cuentan con la gratificación que les puedan dar los clientes. Otros argumentan, igual que la tiktoker que la propina se gana y que no basta con solo cobrar en la caja para hacerse acreedor a ese beneficio.

El video original cuenta ya con 42,800 reproducciones y más de 3,600 likes. Posteriormente la tiktoker ha subido tres videos más en los que retoma el tema. En uno de ellos aclara: “Me di cuenta que el video causó cierta polémica y quiero explicar… yo no pienso dar una propina cuando no me dieron un servicio, es como cuando vas al Oxxo y te dicen, ¿cerrada su cuenta?”.

Ella explica que no está en contra de dar propina, siempre y cuando haya habido un servicio de por medio. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con ella?

LA REALIDAD DE LAS PROPINAS EN MÉXICO

Aunque no hay obligación alguna de otorgar una propina en México, lo que se acostumbra es dejar entre el 10 y el 16% del total de la cuenta, dependiendo de cómo haya sido el servicio. Según la Procuraduría Federal del Consumidor “la propina en un restaurante o bar, entre otros establecimientos, es voluntaria; no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del consumidor”. Pese a ello la mayoría de los comensales están dispuestos a dejar propina dado el bajo nivel de ingreso que suelen tener los meseros.

Según el sitio Data México, el salario promedio para un mesero (sin propinas) es de $4,120 pesos. El bajo monto podría ayudar a explicar la razón por la que insisten tanto a la hora de solicitar una propina por el servicio que brindaron; la parte más atractiva de su sueldo son las propinas y según el sitio El Empresario en zonas de la Ciudad de México como Polanco o Santa Fe pueden ganar hasta $30,000 mensuales por ese concepto.

Hay que recordad que las propinas no son solo para los meseros y se distribuyen entre todo el personal que hace que un restaurante pueda funcionar. Aunque no hay una regla que indiqué cómo se deben de repartir las propinas entre el personal del restaurante, normalmente se hace de la siguiente manera: del 10% de propina, 5% se reparte entre todo el equipo, de esta forma 2% es para el staff de cocina, 1.5% para el de barra de bebidas y 1.5% para staff en piso; el 5% de propina restante es para el mesero.