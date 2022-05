Reformulando el concepto de trabajo en red para mujeres empresarias: relaciones, no redes

La creación de redes es una palabra engañosa, especialmente para las mujeres en los negocios. Para algunos, la creación de redes evoca imágenes de salas abarrotadas llenas de personas con trajes que intercambian tarjetas de presentación. Para otras, puede ser como pedirle a alguien que haga algo por ti, lo que puede ser incómodo para muchas mujeres.

Lo mejor que se puede hacer cuando algo que es necesario y crítico para el éxito es incómodo, es reformularlo. La creación de redes no es más que construir relaciones con personas que pueden ayudarlo y personas a las que puede ayudar. Problema resuelto, ¿verdad? A las mujeres les gusta ayudar a los demás… pero eso de pedir ayuda a los demás no es tan cómodo para muchas mujeres. ¿Por qué? Porque tendemos a ser sociales y comunicativos, pero no nos sentimos cómodos definiendo lo que nos sale naturalmente. ¿La solución? Construya las relaciones antes de que necesite pedir ayuda. En el momento en que necesita hacer la solicitud, ya ha establecido confianza, confiabilidad y familiaridad, todo lo necesario para pedir y recibir.

Relacionado: Trabajo en red: lo más importante que las mujeres deben hacer para sus carreras, pero no lo hacen

Cuando se trata de financiar nuevas empresas y pequeñas empresas, ¿por qué parece que los muchachos juegan una simple ronda de golf y regresan a casa con un cheque? Sin embargo, muchas fundadoras son rechazadas por financiadores en etapa inicial. Si observa las estadísticas, parece que este escenario se desarrolla en todo el país. Por ejemplo, en los préstamos de la Asociación de Pequeñas Empresas (SBA), el 72 por ciento de los préstamos se otorgan a hombres, y los hombres en general reciben más dólares por préstamo que las mujeres. Sin embargo, lo que creo que está sucediendo es que toda la construcción de relaciones ha estado ocurriendo para nuestros homólogos masculinos durante bastante tiempo. Cuando surge la necesidad de ayuda para financiar esa empresa nueva o en crecimiento y se hace la solicitud, la relación se originó hace meses o incluso años. Los hombres juegan golf (o pádel, tenis, bolos o 5 km) con frecuencia. Entonces, cuando alrededor del hoyo diecinueve alguien pide medio millón de dólares o algo así, el trabajo pesado ya se ha hecho. Y la persona a la que se le pregunta ya sabe que puede confiar en la persona que hace la solicitud. Saben un poco sobre la empresa comercial y saben que se les devolverá el dinero mediante el reembolso del préstamo o mediante un evento de capital. La persona que solicita el financiamiento ya ha demostrado que puede ser un activo para la persona que invierte o otorga el préstamo. Lo harán haciendo conexiones o ayudando a respaldar el negocio del financiador de alguna otra manera.

Las mujeres podemos construir esta relación de toma y daca mientras dormimos. Pero tan pronto como la palabra trabajo en red entra en la conversación, nuestro radar interno comienza a parpadear las luces de advertencia. Pero háblanos sobre nuestras relaciones y podemos sumergirnos de todo corazón en esa conversación. ¿Entonces cuál es la diferencia? Nada realmente, excepto las palabras mismas. Piensa en personas que no sean amigos cercanos o familiares con los que tengas una relación. Peluqueros, padres de amigos de los niños, maestros de escuela, amigos de la escuela secundaria que notas en las redes sociales que tienen carreras exitosas, etc. Piensas en esto como relaciones, tal vez distantes, pero relaciones, no obstante. Ahora, piense en pedirle a cualquiera de estas personas que haga una referencia por usted. Por ejemplo, ¿qué banquero utilizó cuando montó su salón? Una vez que desarrolle su confianza para hacer este tipo de preguntas, entonces una cosa lleva a la otra y se reunirá con un banquero. Una vez que lo conozcan y entiendan las necesidades de su negocio, estarán dispuestos a ayudarlo. Y, para asegurarse de que está listo para recibir fondos cuando los necesite.

Relacionado: Cómo debería ser una tutoría significativa para las empleadas

Lograr que las personas que están conectadas con el dinero que puede necesitar noten su negocio desde el principio es de lo que se trata la creación de redes. Pero no siempre se trata solo del dinero. Necesitará otras cosas para hacer crecer su negocio. Bienes raíces en una parte prometedora de la ciudad, talento para desarrollar su equipo, apoyo legal, un gran CPA, etc. La creación de redes (también conocida como construcción de relaciones) lo pondrá en la posición de pedirle a las personas adecuadas lo que necesita. Pon el zapato en el otro pie; un amigo de la universidad abre un negocio en su comunidad y se comunica en las redes sociales para decir: ¡su negocio se ve tan fascinante! Acabo de empezar un negocio también. ¿Tendrías tiempo para tomar un café y compartir tus experiencias conmigo? Por supuesto, diría que sí, y se ha establecido una conexión de red. Esto no se sentirá como una impresión preconcebida de la creación de redes. Cuanto más lo haces, más se siente como un ciclo natural de tú ayúdame, estoy feliz de ayudarte también.

Entonces, reformule esta incómoda cosa de establecer contactos, salga y construya relaciones. Cuando seas la nueva historia de éxito en la ciudad, créeme, ¡todos querrán conectarse contigo!

Relacionado: 4 formas en que las mujeres pueden aprovechar las redes y construir mejores conexiones