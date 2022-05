Hablar de salud mental con tus empleados no es suficiente. Así es como seis fundadores están marcando una verdadera diferencia.

Crédito de la imagen: Pete Ryan

1. Ábrete para conectar profundamente.

“Cuando me diagnosticaron cáncer testicular a los 32 años, solo tomé un día libre para la cirugía, uno de mis mayores arrepentimientos. Pero algo cambió cuando salí por el otro lado. Por primera vez en mi vida, pude abrirme sobre mis demonios internos. Con el tiempo, la empatía echó raíces donde se había enconado el resentimiento, y tuve la necesidad de ir más allá de la superficie en las conversaciones. Quería calmar a otros que luchaban por ocultar su dolor. Me hizo un mejor líder”. — Matt Higgins, cofundador y director ejecutivo, RSE Ventures

2. Haz que el tiempo libre sea una actividad de la empresa.

“Después de un par de meses de la pandemia, cerramos nuestra mayor ronda de financiación y adquisición hasta la fecha. Se notaba que la gente se estaba agotando, y después de cerrar el trato, cerramos por una semana. Cuando todos regresaron frescos y listos para seguir, me di cuenta del costo mental que habían estado suprimiendo. Entonces, un reinicio único se convirtió en un enfoque holístico. Ahora, además del tiempo libre pagado ilimitado, cerramos dos veces al año durante una semana y en días aleatorios para centrarnos en el cuidado personal”. — John Berkowitz, fundador y director ejecutivo, OJO Labs

Relacionado: 5 formas de proteger su salud mental

3. Prohibir los egos.

“Algo que hacemos en Oishii que realmente tiene un impacto en la salud mental de nuestros empleados es un 'control del ego' durante el proceso de contratación. Nos comprometemos a no contratar a nadie con un ego o señales de alerta en su estilo de trabajo o personalidades que incluso insinúen una posible toxicidad, sin importar cuán perfectos sean para el trabajo. Creo que nuestra capacidad para mantenernos fieles a este principio ha sido imprescindible para construir una cultura fuerte y saludable, ya que hemos escalado a más de 100 personas”. — Hiroki Koga, cofundador y director ejecutivo de Oishii

4. Crea espacios para comentarios honestos.

“Me di cuenta de que hablar con los miembros más jóvenes de mi equipo y preguntar: '¿Cómo está la carga de trabajo? ¿Necesita apoyo? No es probable que obtenga una respuesta honesta, especialmente en un entorno remoto. Cuando era más joven, nunca le habría dicho a mi gerente que estaba agotado. Así que estamos trabajando para crear más espacios dedicados para expresar esto, haciendo preguntas como: "¿Cuántas horas duermes?" y '¿A qué hora te vas todas las noches?'” — Steph Hon, fundador y CEO, Cadence

Relacionado: En qué se equivocan los líderes sobre la salud mental

5. Establece horas de trabajo limitadas y específicas.

“Ser padre mientras dirigía un negocio destruyó todo lo que me había funcionado en el pasado. Eventualmente llegué a un punto de ruptura. Pero esto me llevó a crear mejores límites, lo que a su vez influyó en mi enfoque para priorizar la salud mental para el equipo de Fundid. Una de mis cosas favoritas que hacemos es establecer horas de trabajo claras y específicas. Todos estamos en línea de 9 am a 2 pm de lunes a viernes, y luego, fuera de eso, todo es flexible”. — Stefanie Sample, fundadora y directora ejecutiva de Fundid

6. Comunícate como un loco.

“Cuando llegó el COVID por primera vez, mi cofundador y yo hicimos todo lo posible para proteger a nuestro equipo. Lo que no pude hacer fue comunicar completamente nuestros esfuerzos. Un día, en una llamada, le dije a un miembro del equipo que todos nuestros roles estaban seguros y comenzaron a llorar de alivio. Estaba completamente conmocionado. Otros también estaban justificadamente asustados, y eso había afectado su salud mental. Ahora soy demasiado comunicativo sobre el estado del negocio y más proactivo al preguntar cómo está la gente”. — Jane Fisher, cofundadora y codirectora ejecutiva de Harper Wilde

Relacionado: Por qué Selena Gomez cofundó una compañía de medios de salud mental con su mamá Mandy Teefey y Newsletter Whiz Daniella Pierson: "Una vez que entendí lo que estaba sucediendo en mi mente, obtuve un sentido de propósito"