Construye el avión mientras despegas

Emily Washcovick, anfitriona de Behind the Review y experta en pequeñas empresas de Yelp, comparte un vistazo al episodio de esta semana del podcast.

Courtesy of Juicy Leaf

Félix Navarro y su esposo, Filipe Abrahão, son copropietarios de una peculiar y colaborativa tienda de plantas en Los Ángeles, The Juicy Leaf . Ubicada en el vecindario Glassell Park de la ciudad, la tienda ha sido proveedora de importantes estudios como Netflix, NBC y Fox, además de ser un lugar cuidadosamente seleccionado para el aficionado promedio a las plantas. Cuando ingresa al negocio, lo reciben no bolsas de tierra o herramientas de jardinería, sino arreglos de cristal bien pensados y el incienso del día de Felix. The Juicy Leaf se enorgullece de tener un entorno acogedor que permite a sus clientes crear.

La crítica de Yelp Emily S. es una agente de bienes raíces de Los Ángeles que ha hecho de The Juicy Leaf su ventanilla única para los regalos que les da a los clientes cuando cierran propiedades. Los obsequios son locales y únicos, y Emily siempre ha quedado impresionada con el servicio al cliente de Félix y Felipe.

“Nunca quiero obtener [mis clientes] algo que hayan visto en alguna marca importante. Me enteré de Felix en The Juicy Leaf, cómo crea estas increíbles exhibiciones suculentas personalizadas y sus regalos, y fue cuando entré en su tienda que mi cabeza explotó”, dijo Emily. "Pensé, 'Oh, este tipo va a ser mi opción para mis obsequios de cierre de aquí en adelante'".

La primera impresión de Emily es exactamente lo que busca Juicy Leaf. Félix y Felipe quieren que sus clientes se sorprendan con los cuidadosos arreglos, pero también quieren que se sientan participantes activos en la magia creativa. “Es un lugar donde la gente puede entrar y diseñar uno propio”, dijo Félix. “Lo más importante es que la gente pueda entrar y crear sus propios arreglos con mi ayuda”.

Cuando era un adulto joven, Félix entraba a los viveros con sus propias visiones, queriendo cambiar las exhibiciones, cambiar las macetas de las plantas, acciones que no eran necesariamente bienvenidas por el personal del lugar. Que les digan “no” inspiró lo que es hoy Juicy Leaf: un lugar donde los visitantes tienen el poder, en lugar de desanimarse, para apoyarse en su creatividad a medida que toman decisiones sobre sus compras. “Así que ese es mi sueño, ahí es donde comenzó. Solo quiero que sea un lugar realmente delicioso donde a la gente le gusten las plantas, cualquier cosa natural, cualquier cosa basada en la tierra”, dijo Félix.

El mantra de Félix y Felipe como dueños de negocios, especialmente mientras navegaban por los estragos de la pandemia, ha sido construir el avión mientras despega. La pareja evita dejar que el miedo al fracaso dicte sus decisiones comerciales, particularmente en lo que se refiere a la expansión y la asunción de riesgos, y han adoptado la adaptabilidad y la evolución. Replantear los desafíos como redirección, como en el cambio de solo físico a agregar una tienda digital, también ha sido un principio central del viaje y el éxito de The Juicy Leaf.

“La gente quiere poder hacer pedidos en línea. Todo lo que estamos buscando [como consumidores está en nuestros teléfonos], así que tenemos que cambiar”, dijo Félix. “Ahí es donde se volvió el énfasis. Enviamos a veces hasta 400 kits para una sola fiesta, solo nosotros dos”.

Mientras Félix y Felipe reflexionan y continúan su camino hacia la pequeña empresa, compartieron estos tres consejos que los ayudaron a crear un negocio que atrae a clientes leales desde 2007.

1. Un sistema de apoyo sólido puede cambiar su dirección para mejor

Sentirse abrumado es normal al iniciar y operar su propio negocio, pero solo porque se sienta abrumado hoy no significa que siempre se sentirá así. Félix mencionó cómo manejar los sentimientos de miedo y ansiedad cuando comenzó la tienda, pero luego también se dio cuenta de que enfrentarse a decisiones importantes puede ser una oportunidad, no necesariamente una trampa. Ganar la confianza para aprovechar las oportunidades en lugar de temerlas viene con el tiempo y la experiencia, pero ese empoderamiento gradual se aceleró cuando Felipe se unió a The Juicy Leaf como copropietario.

“A veces, si te sientas y pateas la lata y lo piensas, nunca sucederá”, dijo Félix. “Así que creo que entre nosotros dos, podemos resolver las cosas [a medida que avanzamos]. Él me retrasará, yo lo apuraré, y en algún punto intermedio, nos encontraremos”.

Félix y Felipe tienen una perspectiva única sobre las relaciones laborales, dada su condición de copropietarios y cónyuges. Si bien mezclar las relaciones personales y el trabajo puede presentar sus desafíos, también tiene sus ventajas. Rodearse de personas en las que pueda confiar y con las que pueda trabajar bien es una parte importante para mitigar el estrés y la presión de lo desconocido.

“Creo que somos personas muy diferentes, lo que puede ser desafiante y bueno al mismo tiempo”, dijo Felipe. Las primeras etapas de cuarentena de la pandemia resultaron especialmente desafiantes dado el aumento masivo del tiempo que pasamos juntos. No obstante, los dos saben que al final del día, están en el mismo equipo y pueden confiar el uno en el otro por un trabajo bien hecho.

“Siento que formamos un equipo realmente increíble porque nos comunicamos muy bien”, agregó Félix. “Ambos tenemos fortalezas y perspectivas muy diferentes de lo que es nuestra empresa”.

2. No dejes que el miedo sea el factor determinante

Hay todo tipo de factores a considerar cuando se toma una decisión importante en su negocio, pero el miedo no debe ser uno de ellos. Evitar una decisión comercial clave puede impedirle dar el paso que podría conducir a un avance bien merecido.

“Fue muy aterrador para mí tener un ladrillo y mortero. Parecía muy desalentador”, dijo Félix. “Tengo un título en finanzas. Yo era vicepresidente de crédito corporativo y la industria financiera se estaba derrumbando”.

The Juicy Leaf comenzó en un garaje, con la pareja asistiendo a mercados de pulgas y reuniones de intercambio durante algunos años. Eventualmente, se hizo evidente que la empresa necesitaba su propia ubicación para convertirse en una marca distinta e independiente.

“Eventualmente encontré el lugar que quería y, al entrar, estaba aterrorizado. Pensé que [el alquiler] era una locura en ese entonces, y no había nada como lo que estábamos a punto de hacer”, dijo Félix. “Todavía estaba muy incómodo y asustado porque estaba como, '¿Qué estoy haciendo?' Sé cómo enseñar sobre las regulaciones de préstamos estatales y federales, pero hacer ladrillos y cemento es algo completamente diferente”.

3. Reconocer, girar y seguir adelante

Ser flexible y estar abierto al cambio en los procesos comerciales le permite cambiar cuando ocurren grandes cambios (como una pandemia) con poca antelación. Si bien rara vez es fácil, reconocer y aceptar estos cambios en lugar de luchar contra ellos cuando inevitable e inevitablemente suceden puede redirigirte por un camino positivo.

Cuando llegó la pandemia, The Juicy Leaf era solo una tienda física. Cuando los clientes ya no podían visitarlos en persona, Félix y Felipe tomaron un curso intensivo de comercio electrónico y, en cambio, comenzaron a enviar sus productos, lo que finalmente llevó a un cambio de ubicación para adaptarse mejor a su crecimiento posterior.

“Fue una pesadilla total”, dijo Felipe. De repente, la pareja tuvo cientos de kits de plantas para armar y enviar desde su pequeño espacio; descubrir la logística no fue tarea fácil.

“Estábamos afuera armando cajas en el estacionamiento y en cualquier espacio que pudiéramos encontrar. Una vez que la tienda estaba cerrada, literalmente alineábamos la tienda con tantas cajas como podíamos”, compartió Félix. Pero debido a que estaban abiertos a la evolución, desarrollaron un negocio que era aún más fuerte y con más poder que el negocio que tenían antes de la pandemia.

Escuche el episodio a continuación para escuchar directamente a Félix, Felipe y Emily S., y suscríbase a Behind the Review para obtener más información de nuevos propietarios de negocios y revisores todos los jueves.

Disponible en: Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts , Stitcher y Soundcloud