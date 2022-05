5 consejos para gestionar adecuadamente tu tiempo como freelancer

Si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que la tecnología ha sido un gran contribuyente para mantener vivas muchas empresas. Miles de pequeñas empresas quebraron, lo que provocó que millones de personas perdieran sus empleos en todo el mundo. Sin embargo, algunos dueños de negocios aprendieron y se adaptaron a la "nueva normalidad" traduciendo parte de sus operaciones principales al mundo digital. Y por eso, millones de trabajadores tuvieron que empezar a trabajar desde casa.

Como resultado, la pandemia creó nuevas oportunidades para los llamados freelancers. Muchos de estos profesionales independientes son personas experimentadas y muy exitosas que ya saben cómo abrirse camino. Saben cómo conseguir un nuevo trabajo después de completar el último, cómo construir conexiones con clientes a largo plazo y, lo que es más importante, saben cómo administrar su tiempo.

La gestión del tiempo es uno de los factores más críticos para construir una carrera exitosa. Después de todo, el tiempo es un recurso limitado. Así que si realmente quieres que tu carrera como autónomo tenga éxito, aquí tienes algunos consejos para que gestiones mejor tu tiempo como autónomo:

1. Visualiza tus metas

Algunas personas subestiman el poder de la visualización y su impacto en el desarrollo de un negocio. Los empresarios exitosos saben esto: la visualización es el primer paso que viene después de la concepción de una idea de negocio. Responde a las preguntas de cómo te ves a ti mismo en el futuro, cuáles son tus metas y cómo vas a lograrlas. La visualización pone tu cerebro a trabajar y lo pone en modo de "enfoque". Tus acciones posteriores estarán enfocadas en un solo propósito: convertir tu visión en realidad.

Entonces, si desea comenzar a administrar su tiempo correctamente, debe visualizar sus metas y poner su cerebro a trabajar en esos objetivos. Por ejemplo, supongamos que su objetivo principal es obtener 10 nuevos clientes para fines del próximo mes. Puede ayudar a su cerebro a visualizar ese objetivo colocando recordatorios de objetivos en su lugar de trabajo, como colocar un tablero o una nota adhesiva donde permanezca visible para que pueda verlo todos los días. Leer todas las mañanas el mismo mensaje con tu objetivo principal hará que tu gestión del tiempo se oriente a conseguirlo.

2. Prioriza tus actividades

Trabajar por cuenta propia significa que tienes total libertad sobre tus horas de trabajo. Puede ser genial, pero también puede generar confusión. Ser libre de elegir su horario de trabajo no significa que pueda superponer sus actividades durante ese tiempo. Para gestionar correctamente tu tiempo, debes priorizar tus actividades realizando primero las más importantes y después las siguientes.

Si le resulta difícil establecer prioridades, intente enumerar todas sus actividades recurrentes y pendientes por orden de importancia. Por ejemplo, si tiene trabajos simultáneos, decida qué trabajo es más valioso para usted. Puede ser el trabajo con el pago más alto, o el que necesita atención inmediata y no completarlo puede perjudicar su carrera. Luego enumere las tareas pendientes para cada una y comience a trabajar en las más críticas. Las actividades que no son importantes o urgentes se pueden eliminar o archivar indefinidamente hasta que se hayan completado todas las demás.

3. Crea un horario

Una vez que hayas priorizado tus tareas y actividades freelance, es hora de escribirlas todas en papel (o en tu computadora). Guarda tus actividades pendientes en el calendario y explica lo que hay que hacer y los plazos para cada una. Por ejemplo, si necesita conocer a un nuevo cliente durante la mañana, anote los detalles: el lugar y la hora de la reunión, cuánto tiempo dedicará a esa reunión y de qué se trata. Luego, escribe el estado de cada tarea: las pendientes, las que se han completado y las que aún no han comenzado. Una vez que comience a aplicar esto, su tiempo de trabajo independiente será más fácil de administrar. Llevar un registro de tus tareas te ayudará a medir tu productividad.

Además, si le resulta difícil crear un cronograma y necesita más ayuda para organizar sus tareas que simplemente escribirlas, existen algunas herramientas fantásticas en línea que mantendrán sus trabajos organizados, y algunas de ellas son gratuitas.

4. Deshazte de las distracciones

No hay nada peor que trabajar en un ambiente con distracciones. Incluso los más pequeños te distraerán inconscientemente. Debes tratar de detectar esas distracciones y deshacerte de ellas. Por ejemplo, es bien sabido que las redes sociales son una de las principales distracciones entre los autónomos, principalmente porque pasan la mayor parte del tiempo frente a una pantalla. Revisan constantemente sus notificaciones sociales durante las horas de trabajo, lo que puede dañar gravemente su productividad. Puedes tratar de evitar esas distracciones o desarrollar algunas estrategias para ignorarlas cuando estés en el trabajo.

Por ejemplo, es una buena práctica elegir un lugar de trabajo exclusivamente para tus actividades freelance de manera que te sea imposible intentar hacer algo diferente. Si eres un escritor independiente y pintas durante tu tiempo libre, puedes mover tus herramientas de pintura a una habitación o lugar separado para que no te distraigan. Si revisar tus notificaciones de Facebook es muy tentador para ti, existen herramientas que pueden ayudarte a bloquear tus redes sociales durante tus horas de trabajo.

5. No te esfuerces demasiado

Es esencial que te mantengas mentalmente saludable aceptando solo los trabajos que puedas manejar. De lo contrario, podría generar malos resultados, lo que puede dañar las relaciones con sus clientes a largo plazo. He visto muchos casos de freelancers que abandonaron sus búsquedas porque estaban agotados y no entregaron su trabajo a tiempo.

Los autónomos, especialmente al principio, tienden a aceptar tantos trabajos como sea posible, pensando que no habrá segundas oportunidades cuando su objetivo principal debería ser encontrar algo estable que puedan mantener a largo plazo.

Una habilidad necesaria para tener éxito en el trabajo independiente es la capacidad de rechazar trabajos cuando sabes que no tienes tiempo para hacerlos. Aprenda a decir "no" cuando no tenga tiempo para el trabajo. Recuerde, debe haber un equilibrio entre el trabajo y la vida, pero ahora usted es el que está a cargo y el que establece su propio horario.

Espero que estos consejos te ayuden a lograr tus objetivos como freelance más rápido y también a mantener una vida equilibrada. Recuerde, la salud mental es uno de los aspectos clave que conducen a una carrera exitosa. Por eso es importante mantener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida a través de una gestión adecuada del tiempo.