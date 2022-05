Esta es la primera imagen de Sagitario A*, el mega agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia

La ciencia nos lo ha mostrado por vez primera. Su nombre es Sagitario A* y se trata de un agujero negro supermasivo situado justo en el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. El tamaño del cuerpo celeste equivale a cuatro millones de veces al del Sol y es gracias a su enorme fuerza de gravedad que planetas, estrellas y galaxias se mantienen en donde están. Eso incluye al Sistema Solar.

Sagitario A* se encuentra a unos 26,000 años luz de la Tierra y hoy lo podemos observar gracias a ocho gigantescas antenas situadas alrededor del mundo que en conjunto han hecho visible ante nuestros ojos, lo que es invisible. Recordemos que los agujeros negros son regiones definidas de espacio en cuyo interior existe una concentración de masa tan elevada que se forma un campo gravitacional del que no puede escapar ninguna partícula; ni siquiera la luz. Alrededor de Sagitario A* hay nubes de gases y otro tipo de material cósmico que contrasta con su oscuridad y lo hace visible.

La data para poder hacer esta recreación del mega agujero negro fue recolectada por científicos de 80 distintas instituciones alrededor de mundo. El hallazgo fue dado a conocer por la publicación científica Astrophysical Journal en la que se explica lo logrado por Event Horizon Telescope Collaboration (EHTC), el nombre de la agrupación de científicos: “Presentamos la primera imagen del agujero negro del Centro Galáctico, Sagitario A*. Identificado hace casi 50 años como el candidato a agujero negro supermasivo más cercano y entre los objetos astrofísicos más estudiados, Sgr A* es el laboratorio definitivo para la astrofísica de agujeros negros… Estos resultados son la culminación de un esfuerzo de varios años por parte del (EHTC) y un viaje de décadas por parte de la comunidad astronómica para acercarse al horizonte de eventos a través de imágenes de alta resolución”.

Geoffrey Bower, portavoz de la organización comentó: “"Nos sorprendió lo bien que el tamaño del anillo coincidía con las predicciones de la Teoría de la Relatividad General de Einstein… Estas observaciones sin precedentes han mejorado en gran medida nuestra comprensión de lo que sucede en el centro de nuestra galaxia y ofrecen nuevos conocimientos sobre cómo estos agujeros negros gigantes interactúan con su entorno".

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

Link: https://t.co/Ax7ECRVg8A pic.twitter.com/LRWizSYOy9