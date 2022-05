Jack Dorsey afirma que no volverá a ser el CEO de Twitter

Jack Dorsey ha sido absolutamente claro: no volverá a ser el CEO de Twitter, ni aunque Elon Musk se lo pida. Tras haber mostrado su apoyo hacia Elon Musk por medio de diversos tuits, el cofundador de la red social ha marcado su postura en torno a la idea de volver a dirigir la compañía.

Charles Wieand un famoso YouTuber e influencer subió un post en el que decía: “Yo predigo que @elonmusk le pedirá a @Jack que sea el CEO de Twitter”.

Dorsey le respondió: “Nah, nunca seré CEO de nuevo”.

