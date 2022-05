Según un analista, Apple podría reemplazar el cable para cargar el iPhone por un USB-C el próximo año

Olvidar el cargador de tu celular en casa puede ser una pesadilla, sobre todo si tienes un iPhone y la gente que está a tu alrededor tiene un Android: sus cables no lograrán sacarte del apuro. Desde el inicio de los tiempos Apple ha desarrollado sus propios cargadores, con entradas distintas a las demás en el mercado que, por cierto, cambian con frecuencia de versión a versión de su popular smartphone. Pero según Bloomberg, la empresa se encuentra haciendo pruebas para reemplazar el puerto actual de carga (llamado Lightning) por el conector USB-C con la finalidad de cumplir con próximas regulaciones en el mercado europeo.

El conector USB-C es pequeño y versátil, sobre todo por ser de tipo reversible; es decir funciona exactamente igual sin importar de qué lado lo enchufes. Actualmente se utiliza en múltiples dispositivos electrónicos, desde computadoras hasta celulares y puede ser usado como salida de audio y video mediante HDMI y VGA. Es importante aclarar que no todos los conectores soportan todas las tecnologías y hay que investigar y elegir el que cumpla con las funciones para las que lo deseas utilizar.

El primero en hablar del cambio en el cargador del iPhone fue un analista llamado Ming-Hi Kuo, quien comentó en su cuenta de Twitter: “Mi última encuesta indica que el nuevo iPhone 2H23 abandonará el puerto Lightning y cambiará al puerto USB-C. USB-C podría mejorar la transferencia y la velocidad de carga del iPhone en los diseños de hardware, pero los detalles finales de las especificaciones aún dependen de la compatibilidad con iOS”.

Actualmente hay algunos dispositivos de Apple que ya utilizan el cargador USB-C como las computadoras, los AirPods y el control remoto de Apple TV. Siempre ha resultado un poco extraño que el iPhone utilice otro tipo de conector, dada la simplicidad y practicidad que caracteriza a la empresa. Según Ming-Hi Kuo el cambio pudiera hacerse para a partir del modelo de iPhone a ser lanzado en el año 2023.

Hasta ahora, Apple no ha comentado nada al respecto.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr