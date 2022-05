Elon Musk te da un simple consejo para que recuperes (algo de) control en tu cuenta de Twitter

Un alto porcentaje de las cosas que Elon Musk sube a su cuenta de Twitter cumple con una función de hacerse publicidad a sí mismo y a sus más recientes ocurrencias. Hay que reconocer que lo hace bastante bien. Cada de vez en cuando, sin embargo, postea cosas que pueden ser realmente útiles y esta es una de ellas.

El sábado pasado el empresario subió un pequeño consejo para ayudarte a corregir el modo en el que se muestra la información en tu feed de Twitter. Habitualmente lo que verás en tu cuenta es una versión llamada “Home” que no te mostrará lo más reciente de las cuentas que sigues, sino que una versión curada ajustada a los intereses que el algoritmo ha detectado según tu reciente comportamiento.

Musk, quien ya no sabemos si terminará o no siendo el dueño de la red social, subió las instrucciones para modificar esa configuración en tu cuenta, para que vuelvas a ver la información más reciente:

"Muy importante para arreglar tu feed de Twitter:

1. Toca el botón de inicio.

2. Toca las estrellas en la parte superior derecha de la pantalla.

3. Selecciona "Últimos tweets".

Very important to fix your Twitter feed: 1. Tap home button. 2. Tap stars on upper right of screen. 3. Select “Latest tweets”. You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize. Easy to switch back & forth to see the difference.

Jack Dorsey, quien alguna vez fuera el CEO de la red social y todavía forma parte del consejo no se mostró muy feliz con el post de Elon y respondió: “fue diseñado simplemente para ahorrarte tiempo cuando estás lejos de la aplicación por un tiempo. jalar (hacia abajo) para actualizar también vuelve al cronómetro inverso (sic)”.

A comentarios de otros usuarios argumentando que Musk tenía razón y que el algoritmo manipulaba la información, Dorsey respondió: “no, no fue diseñado para manipular. fue diseñado para ponerte al día y trabajar con lo que te involucras. aunque puede tener consecuencias no deseadas. es por eso que uno debería poder elegir si usa un algo (algoritmo) o no, y cuál. solución simple a todo esto (sic)”.

no it wasn’t designed to manipulate. it was designed to catch you up and work off what you engage with. that can def have unintended consequences tho.



which is why one should be able to choose if they use an algo or not, and which one. simple solution to all this.