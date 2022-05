Nike cumple 50 años y lo festeja con un spot dirigido por Spike Lee (¡y protagonziado por Mars Blackmon!)

Nike cumple 50 años y Spike Lee dirige el spot comercial para festejarlo. En él, el emblemático director de cine norteamericano vuelve a encarnar al personaje de Mars Blackmon y se hace de palabras con la actriz Indigo Hubbard-Salk mientras juegan una partida de ajedrez. Blackmon asegura haberlo visto todo: a Michael Jordan surcando los aires para encestar; a Tiger Woods transformándose en una leyenda del golf; a Alex Morgan, Megan Rapinoe y Mia Hamm conquistar Mundiales y Olimpiadas en el futbol femenil; a Steve Prefontaine dominar las carreas de fondo; a tres distintos Ronaldos cautivando al jugar futbol; A Kobe Bryant jugar al baloncesto con una mentalidad imbatible; a las hermanas Venus y Serena Williams dándolo todo en la cancha de tenis.

Pero la joven actriz le responde que en verdad no ha visto nada. Que conoce a las leyendas, pero no a los que vienen detrás. Y en medio de una partida de ajedrez enumera a aquellos que hoy mismo se están transformando en leyenda: la tenista nipona Naomi Osaka; al futbolista Kylian Mbappé, al basquetbolista Giannis Antetokounmpo; a la atleta Athing Mu; a la reina del baloncesto femenil, Sabrina Ionescu; a la snowboarder Chloe Kim; y a la futbolista Sam Kerr.

Al final, Indigo le advierte de un jaque mate a Mars Blackmon dejando una cosa clara: que con 50 años encima la historia de Nike no ha terminado.

