Uber amplia sus servicios: autos eléctricos y entregas por medio de robots autónomos

El nuevo servicio lleva el nombre de Uber Comfort Electric y comenzará a operar próximamente en tres ciudades de Estados Unidos (Los Ángeles, San Diego y San Francisco) y una en los Emiratos Árabes Unidos (Dubai) ofreciendo a los usuarios vehículos eléctricos de las marcas Tesla y Polestar. Uber tiene como meta el año 2040 para convertirse en una empresa de movilidad con cero emisiones y este es un primer paso para lograrlo. En alianza con Hertz, Uber les ofrecerá a sus conductores la opción de rentar 50,000 autos Tesla y 65,000 Polestar (que serán liberados a lo largo del siguiente lustro) buscando incentivar la transición hacia la movilidad eléctrica.

Justin Sullivan | Getty Images

Uber presentó el servicio por medio de un video en el que también se exponen algunas otras novedades como el pedir un servicio utilizando la voz y sin necesidad de tocar tu dispositivo (por medio de una integración con Google Assistant); Uber Charter que permitirá a los usuarios pedir autobuses para grupos; Uber Vouchers for Events para concentrar servicios de transporte y comida a través de un mismo código; Uber Travel, para organizar y reservar vuelos y hoteles desde la plataforma; y Uber Eats at Stadiums, para pedir alimentos en tu lugar en un evento deportivo y no perderte ni un segundo de la acción.

Con estas medidas la plataforma innova y busca mantener su liderazgo en el mercado de las apps y servicios de movilidad.