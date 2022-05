Lean mucho: el consejo de Bill Gates para los jóvenes que quieren dejar huella en el mundo

Desde hace algunos años la plataforma social Reddit organiza sesiones con gente célebre para que los usuarios les hagan preguntas en torno a su trabajo e ideas. Las sesiones llevan el nombre de Ask Me Anything (Pregúntame Cualquier Cosa) y el más reciente invitado fue Bill Gates, fundador de Microsoft y durante varios años el hombre más rico del mundo.

gatesnotes.com

El empresario y filántropo fue cuestionado en torno a diversos temas que van de las acciones para combatir al cambio climático, al manejo del estrés, la pandemia y el desarrollo de las vacunas. Una de las preguntas que más llamó la atención durante la sesión fue la de un usuario de Honduras llamado Alex C., quien cuestionó: “¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren tener un impacto positivo en este mundo?”.

Gates respondió: “Lo ideal es leer mucho e idealmente encontrar una habilidad que disfrutes y que pueda tener impacto. Para algunos, eso significa ser excelente en la ciencia o la ingeniería. Para otros significa ser un gran comunicador o político. Para algunos significa ser enfermera o médico. La oportunidad de aprender es mejor hoy que nunca”.

Es bien sabido que Bill Gates es un gran fan de la lectura y que cree en el poder que tienen los libros para transformar al mundo. En su blog, GatesNotes, habitualmente reseña y recomienda libros. En otra sesión de Reddit, llevada a cabo en el 2020, el ejecutivo mencionó que en promedio lee 50 libros cada año y que tiene su propia técnica para tomar notas y asegurarse de poder recordar lo que leyó en ellos.

Además de leer, Gates ha escrito ocho libros en donde habla de cambio climático, tendencias tecnológicas y más recientemente la pandemia y cómo evitar que la siguiente suceda.

LOS EMPRENDEDORES Y EL HÁBITO DE LA LECTURA

Bill Gates no está solo. Son muchos los empresarios y emprendedores que han declarado públicamente el amor que sienten hacia la lectura y lo mucho que la recomiendan para aprender y superarse. Entre ellos están Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Elon Musk, Oprah Winfery, Mark Cuban y Carlos Slim.

Leer te puede ayudar a responder preguntas que tienes en torno a tu negocio, te brinda información para identificar nuevas y distintas oportunidades de negocio, te ayuda a tomar decisiones informadas, explota e incrementa tu creatividad y te abre los ojos en torno a culturas y realidades distintas a la tuya. Además, puede ser muy entretenido.

En un post que hizo en Facebook que hizo en Mark Zuckerberg lo explicó a la perfección: "Los libros te permiten explorar completamente un tema y sumergirte de una manera más profunda que la mayoría de los medios de comunicación de hoy".

Así es que ya lo sabes: cierra TikTok y ¡lee!