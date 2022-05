El joven que rastreó al avión de Elon Musk tiene una nueva víctima: Mark Zuckerberg

Jack Sweeney ataca de nuevo. El joven que se volvió noticia hace algunas semanas al crear una cuenta de Twitter automatizada que sigue en tiempo real al avión de Elon Musk, tiene una nueva víctima: el jet privado de Mark Zuckerberg. El joven programador de 19 años se dedica a crear cuentas en la red social que vincula a información pública emitida por el Sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B, por sus siglas en inglés) que toda aeronave está obligada a tener. El sistema permite conocer la ubicación exacta de un avión de manera periódica, pues emite una señal satelital para darle seguimiento.

Sweeney creó la cuenta ZuccJet en febrero de 2022, pero hasta ahora el joven no estaba seguro de estar mostrando la información del avión de Zuckerberg. El pasado 18 de mayo subió un post a su cuenta personal confirmando que encontró al jet del director de Meta: "Bueno, el premio mayor, @ZuccJet, debería ser completamente preciso ahora. Hemos encontrado el jet N68885 de Mark Zuckerberg. Numerosos viajes apuntan a que es suyo".

En una entrevista con The Sun Sweeney comentó que el avión que había estado rastreando anteriormente ya no pertenece a Zuckerberg: "Rastreé el que pensamos que era suyo por un tiempo, así que no es nada nuevo, pero luego descubrimos que el que teníamos ya no era suyo… Pero recientemente, él (Mark Zuckerberg) hizo algunas publicaciones sobre su reciente viaje. Y revisando el historial de vuelos, él (avión) fue a Italia cuando estaba en Italia, se alinea para ser suyo". Además, agregó que la aeronave está registrada en Wyoming, Estados Unidos, como si fuera parte de un fideicomiso, por lo que cree que Zuckerberg está tratando de ocultar que le pertenece.

JACK SWEENEY E ELON MUSK

En febrero de este año se dio a conocer que, tras enterarse de que el joven rastreaba los viajes de su avión privado, Elon Musk le ofreció $5,000 dólares para que eliminara la cuenta. El programador le respondió que ayudaría agregarle un cero a la cifra ($50,000 dólares) y que con eso podría pagar su universidad y hasta comprar un Tesla Model 3. Musk contestó que lo pensaría, pero jamás volvió a tocar el tema. La cuenta ElonJet sigue activa.

Por el momento ni Mark Zuckerberg, ni Meta se han manifestado al respecto.