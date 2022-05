Es el encuentro de dos mundos: por un lado, los espectaculares diseños de los tenis de Nike que llevan 50 años cautivando al público, por el otro los NFT’s, el concepto que ha cautivado al mundo del marketing digital y que cada vez más marcas prueban buscando acercase a una nueva generación de clientes potenciales.

Shutterstock

En abril de este año Nike lanzó una colección de NFT’s llamada Cryptokicks compuesta por 20,000 distintas piezas creadas por la comunidad artística RTFKT (que Nike adquirió en diciembre de 2021). La colección fue liberada de una manera poco usual, pues lo que el usuario compraba era una caja digital llamada MNLTH y brandeada con la palomita de Nike, pero sin saber qué contenía, es decir: una mystery box virtual. Las cajas se pusieron a la venta en el marketplace OpenSea por 5 ETH (aproximadamente $15,000 dólares en aquella fecha).

Días después Nike anunció por medio de su canal de Discord que los dueños de las cajas ya podían abrirlas para ver que contenían. Adentro se encontraron con la imagen genérica del Cryptokicks, junto con un cartucho virtual con la tinta que le daría su aspecto final. En total había ocho categorías de look para los tenis, cada una de ellas con otro valor. Los cartuchos más escasos son los llamados Alien de los que hay solo 18 ejemplares, por lo que su valor es mayor: 90 ETH (aproximadamente $176,000 dólares).

Una de estas piezas, creada por el artista visual nipón Takashi Murakami, fue vendida en $134,000 dólares.

Según reporta The New York Times Nike no es el único fabricante de zapatos deportivos que ha incursionado en el mercado de los NFT’s, también están Adidas y Asics. La apuesta para muchos de los coleccionistas que adquieren tokens digitales de tenis es que en algún momento puedan ser utilizados para equipar a los personajes en diversos juegos y entornos como Fortnite y Roblox, cosa que hasta ahora no es posible (a menos que el objeto haya sido creado específicamente para ese juego). También tienen la esperanza de que en algún momento los activos digitales puedan ser canjeados por modelos físicos de lo tenis, aunque por el momento no existe ningún indicio que apunte a ello.