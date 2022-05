გალერეების კვირეული - ომის დღიურები

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

ომის დღიურები არის მულტიმედიური პროექტი, რომელიც აერთიანებს მხატვრებს და მუსიკოსებს, მსახიობებსა და მწერლებს, რომელიც მიზნად ისახავს სიტყვის გავრცელებას უკრაინიდან. ხელოვნებისღონისძიებების სხვადასხვა ფორმა, როგორიცაა გამოფენები, მუსიკალური ცხოვრება და ხელმისაწვდომი გამოხატვის სხვა ფორმები წარმოდგენილია სხვადასხვა ღონისძიებებით.

თბილისში, პროგრამა აერთიანებს Gallery Weekend-ს და ლაივ სტრიმინგს MUTANT Radio-ში უკრაინელ და ქართველ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან ნიკა მაჩაიძე, ტუსია ბერიძე, რეზო კიკნაძე, ანუშკა ჩხეიძე, მაიკლ ბალოგი, ანტონ სლეპაკოვი, ანდრეი სოკოლოვი, ოლეგ შპუდეიკო და Junket.

პროექტში 11-მდე გალერეა და ხელოვნების დაწესებულებაა ჩართული. როგორიცაა ARTBEAT, 4710, E.A. საერთო სივრცე და ჟურნალი Danarti, WINDOW PROJECT, PROPAGANDA NETWORK, POSTA DA KONA & LC-QUEISSER, THE WHY NOT გალერეა, Patara გალერეა, JIBU/TASO და ამ გალერეებში წარმოდგენილი არტისტები არიან Kinder Album, ტარას ბიჩკო, ნიკიტა კადანი, ალევტინა კახიძე, ჟანა კადიროვა, ლესია ხომენკო, ვლადისლავ კრასნოშჩოკი, დანილო მოვჩანი, ნეივან მადე, სტანისლავ ოსტროუსი, ვლადა რალკო და ოლექსანდრ შატოხინი.

პროგრამის თითქმის ყველა მონაწილე უკრაინაში რჩება. ამიტომ, ღონისძიების მიზანია შეაგროვოს დაფინანსება მათ მხარდასაჭერად ამ რთულ დროს.

თბილისის შემდეგ, ბათუმში InterchanGE ფესტივალი WAR DIARIES-ს უმასპინძლებს და ღონისძიება ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება. ქართველ მუსიკოსებთან ერთად ბათუმის პრგრამის ფარგლებში ATOMIC SIMAO-ს ლაივ სტრიმიც გაიმართება.

ომის დღიურების გამოფენა უკვე გაიმართა პოლონეთში, ვროცლავში და აპირებს გამგზავრებას კორეასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში.

პროგრამას მხარს უჭერენ თიბისი Creative Europe Georgia Desk და აჭარა გრუპი.

აჭარის ღონისძიება მხარდაჭერილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს, თანამედროვე ხელოვნების სივრცის და ქვემო შილეზიის მთავრობის პოლონეთი.