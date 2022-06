El Gobierno de México felicita a Checo Pérez en tuit… pero se equivoca de foto

Ayer México enloqueció. Tras más de dos horas de una tensa carrera cuyo inicio fue postergado debido al mal tiempo en Mónaco, el mexicano Sergio Pérez logró cruzar la meta en primer lugar. La euforia fue total, pues el piloto consiguió el tercer triunfo de su carrera en la Fórmula 1 (Sakhir en 2020, Bakú en 2021 y Mónaco en 2022) y se convirtió en el mexicano más exitoso en la historia del deporte, superando a otro grande, Pedro Rodríguez (Sudáfrica en 1967 y Bélgica en 1970). El casco utilizado por Checo en la carrera era, por cierto, un tributo a Rodríguez.

Como sucede tras este tipo de hazañas los posts de admiración, felicitaciones y muestras de orgullo no se hicieron esperar. Desde usuarios fanáticos al automovilismo, hasta empresas patrocinadoras, medios de comunicación (sí, nosotros también lo hicimos) y políticos se sumaron al aplauso colectivo para el tapatío de 32 años.

Entre tanta felicitación hubo un post que destacó: la cuenta de Twitter del Gobierno de México (@GobiernoMX) subió un mensaje para felicitar a Pérez, pero por error postearon una imagen de su coequipero, el holandés Max Verstappen. Aunque el tuit fue eliminado de la cuenta al poco rato de haber sido publicado, la usuaria PauX logró tomar una captura del mismo y lo subió a su cuenta para que no quedara en el olvido. En su post se lee: “Tenían un trabajo @GobiernoMX! Uno! Poner la foto correcta en su intento de felicitación: pusieron la del piloto holandés Max Verstappen, no la del Checo”.

Entre los que felicitaron a Checo Pérez a través de sus redes sociales se encuentran la Selección Nacional, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaiman, Miguel Herrera, el Hijo del Santo y el Club Deportivo Atlas (que ayer se convirtió en bicampeón luego de una sequía de títulos que se extendió por más de 70 años), entre muchos otros.

