Checo Pérez vs. Max Verstappen: las lecciones que la relación entre ellos nos deja como líderes de un equipo

Un verdadero espectáculo se avecina en el mundo de la Fórmula 1. El triunfo del mexicano Checo Pérez durante el Gran Premio de Mónaco el pasado fin de semana ha evidenciado algo que ya se intuía: aspira al campeonato. Eso, claro, es una gran noticia, sin embargo, existe un gran reto en su camino y no se trata de Ferrari (la única escudería que hasta el momento le ha dado batalla a Red Bull), sino que de Max Verstappen, el actual campeón y compañero de equipo de Sergio Pérez.

Clive Mason | Getty Images

Durante el Gran Premio de Barcelona, Pérez iba lidereando la carrera y recibió la orden de dejar pasar a Verstappen para que este ganara la carrera y sumara los puntos necesarios para adelantar al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien en ese momento lideraba el campeonato. Checo acató la orden, pero a través de su radio comunicador lo escuchamos decir: "Es muy injusto, pero OK".

La carrera terminó con Verstappen en primer lugar, Checo Pérez en segundo y George Russell de Mercedes en tercero. Leclerc no pudo acabarla por un problema con el motor de su auto. Tras cruzar la meta Pérez comentó: "Estoy feliz por el equipo, pero tenemos que hablar".

CHECO EN MÓNACO Y EL PADRE DE VERSTAPPEN

Una semana más tarde, el piloto mexicano llegó determinado al Gran Premio de Mónaco y cumplió. Tras un arranque tardío de más de una hora por lluvia, Pérez hizo una gran carrera y aprovechó un error estratégico de Ferrari para ocupar la primera posición y no abandonarla, pese a que el español, Carlos Sainz Jr. de Ferrari, le pisó los talones permanentemente. Verstappen, quien nunca pudo rebasar al español, se tuvo que conformar con el tercer puesto.

Jos Verstappen, padre del actual campeón, publicó en su columna semanal en vertsappen.com que no estaba contento con el resultado y aseguró que la escudería de Red Bull benefició al mexicano por encima del actual campeón de la Fórmula 1: "Red Bull logró un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a ponerse al frente. A Max, que es el líder del campeonato, no le ayudó en ese sentido la estrategia elegida. Se volvió completamente a favor de Checo. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato".

Los comentarios del padre del piloto holandés solo sirven para acrecentar la tensión que ya se vive dentro de la escudería Red Bull debido al talento desbordante de sus dos pilotos. Independientemente de lo que suceda entre Checo Pérez y Max Verstappen, el escenario es perfecto para observar con atención cada movimiento del director de Red Bull Racing, Christian Horner, para gestionar un equipo en el que hay talento, pero también egos y hambre de triunfo, como en muchos entornos laborales.

El momento supone un reto y si tú llegas a estar en una situación similar como líder de un equipo de trabajo, estos son algunos puntos que deberías de tomar en cuenta:

1. ANTICÍPATE. NO DEJES QUE EL PROBLEMA EXPLOTE

Las dinámicas laborales no se crean de la noche a la mañana. Si eres el verdadero líder de tu equipo conoces la personalidad de cada uno de sus integrantes y puedes anticipar el modo en que cada uno de ellos irá reaccionando. Conoces sus anhelos, sus motivaciones y sus miedos. Si ves que se está gestando un duelo de egos, anticípate y pinta la cancha antes de que inicien las posibles agresiones. Es importante que ellos sepan y entiendan qué es lo que tú esperas de cada integrante del equipo y que más que verlos brillar de modo individual, lo que buscas es el éxito colectivo.

2. DEFINE QUÉ SIGNIFICA EL ÉXITO

Si la meta que el equipo persigue es clara, el espíritu tenderá a ser colaborativo. Como líder lo que buscas es que el equipo completo alcance un objetivo. Defínelo y asegúrate de que su comprensión esté siempre por encima de los egos. En el caso de la Fórmula 1 el fin absoluto sería ganar el Campeonato de Constructores y tener a tus dos pilotos en las dos primeras posiciones. De eso se trata. Si Christian Horner y el equipo lo tienen claro la toma de decisiones será menos tortuosa y todos entenderán por qué en un momento determinado se le puede pedir a un piloto que le ceda el primer puesto a otro.

3. ENFATIZA QUE LA META SE ALCANZA CON EL TRABAJO COLABORATIVO

Claro, Max Verstappen y Checo Pérez son únicos y desbordan talento, pero no estarían en donde están sin el esfuerzo y colaboración de cada uno de los integrantes del Red Bull Racing Team. Ellos brillan porque hay un ingeniero haciendo pruebas en un laboratorio, alguien que se juega la vida en el pit crew en cada carrera y alguien coordinando la logística para que sus autos puedan ser transportados en tiempo y forma a la sede del siguiente Gran Premio. Como líder debes de enfatizar que los campeonatos se ganan en equipo y que ellos, al final, son solo el rostro de un cuerpo formado por múltiples órganos vitales e indispensables.

4. DÉJALOS BRILLAR CUANDO SEA NECESARIO

A todos nos gusta ser reconocidos por nuestro talento. Si merecemos subir al pódium para levantar los brazos y gritar que somos los mejores del mundo, es justo y necesario que nos dejen hacerlo. El triunfo de Checo Pérez en Mónaco no puso en riesgo el objetivo general del equipo: al contrario. Red Bull se encuentra en una buena posición como líder del Campeonato de Constructores, con Verstappen en primer lugar y Checo Pérez en tercero, a solo seis puntos de Leclerc. Lo mejor es que, después de que se le pidió que cediera el primer sitio a Verstappen en el Gran Premio de Barcelona, a Checo se le dio la oportunidad de ganar en Mónaco y llenarse de optimismo, orgullo por el equipo y alegría. Si alguien merece festejar y las condiciones son propicias, asegúrate de que lo haga... y festeja con él.

5. DÉJALOS COMPETIR… SIN OLVIDAR EL OBJETIVO FINAL

Si el equipo ha trabajado de tal forma que existen las condiciones para que sus integrantes compitan sin comprometer el objetivo, deja que lo hagan. La inercia mutua entre las estrellas del grupo de trabajo, pueden provocar mayor dinamismo en toda la organización. Si el duelo se da de manera respetuosa sin poner a nadie en riesgo, permítelo. Christian Horner ya ha declarado públicamente que ambos pilotos tienen las mismas probabilidades y que los dejará competir por el primer sitio, aunque remarcando siempre la importancia que el Campeonato de Constructores tiene para Red Bull Racing Team.

La Fórmula 1 es un deporte trepidante en donde la estrategia, el trabajo en equipo y las decisiones del líder inciden en el resultado. Con 15 Grandes Premios por disputarse en la temporada 2022 podemos esperar muchas emociones… y grandes lecciones.