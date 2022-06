Ewan McGregor reprueba los comentarios racistas en contra de la actriz Moses Ingram por su actuación en la serie Obi Wan Kenobi

En una galaxia lejana, hace mucho, mucho tiempo… ya existía el racismo. El pasado 27 de mayo la plataforma de streaming Disney + estrenó la miniserie de Star Wars, Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor, Vivien Lyra Blair, Rupert Friend y Moses Ingram. El primer fin de semana de la serie fue todo en éxito y a estas alturas se ha convertido ya en el estreno más visto de una serie en la plataforma a nivel mundial.

Pero no todo es alegría. La actriz Moses Ingram, quien hace el papel de la Inquisidora Reva, reportó por medio de sus redes sociales que recibió mensajes racistas atacándola por su interpretación del personaje. La joven publicó algunos ejemplos de los DM's en los que se utilizan términos racistas y se le dice que fue contratada por una necesidad de mostrar diversidad, no porque tenga talento.

En un video publicado en sus historias de Instagram la joven comentó: "Lo que me molesta es la sensación de que simplemente tengo que callarme y aceptarlo, de que simplemente tengo que sonreír y soportarlo. Y no estoy construida así. Gracias a las personas que me apoyan en los comentarios y en los lugares en los que no me voy a colocar. Y al resto de ustedes: todos ustedes son raros".

Ayer Ewan McGregor publicó un video en el que reprueba de manera tajante las agresiones y los comentarios racistas hacia Moses: "Parece que algunos de los fanáticos de esta influyente base de fans han decidido atacar a Moses Ingram en línea y enviarle los DM más horrendos y racistas. Escuché algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón. Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante y es absolutamente increíble en la serie. Ella aporta mucho a la serie, aporta tanto a la franquicia, y me enfermó el estómago escuchar que esto había estado sucediendo. Solo quería decir, como actor principal de la serie, como productor ejecutivo de la serie, que estamos con Moses. Amamos a Moses. Y si le estás enviando mensajes de intimidación, no eres un fan de Star Wars en mi mente. No hay lugar para el racismo en este mundo. Estoy totalmente con Moses".

Como debería de hacer cualquier organización ante este tipo de hechos, Disney + también levantó la voz por medio de su cuenta de Twitter: "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que la historia de Reva se desarrolle. Si alguien tiene la intención de hacerla sentir de alguna manera no bienvenida, solo tenemos una cosa que decir: nos resistimos. Hay más de 20 millones de especies sensibles en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista".

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva's story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk