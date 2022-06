Las pruebas de Netflix para restringir el uso compartido de contraseñas crean confusión en los usuarios

Hace un par de meses Netflix alteró la paz de todos sus suscriptores al anunciar que iba a tomar medidas para detener una práctica común entre ellos: el uso de contraseñas compartidas. En un comunicado fechado el 16 de marzo, el gigante del streaming anunció: "Siempre hemos facilitado el que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con funciones como perfiles separados y múltiples transmisiones en nuestros planes Standard y Premium. Si bien estos (planes) han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas se están compartiendo entre los hogares, lo que afecta nuestra capacidad de invertir en nuevas y excelentes películas y televisión para nuestros miembros".

En su momento la noticia no fue bien recibida por los suscriptores, generando una pequeña revolución en redes sociales, pero pese a ello la compañía ha continuado con la implementación del plan y hace ya pruebas en Chile, Costa Rica y Perú. Según el sitio Rest of the World en marzo Netflix comenzó a cobrarle más a los usuarios que compartían sus contraseñas, basándose en una nueva política de uso de passwords en la que se establece que las contraseñas solo pueden compartirse con personas que viven en el mismo hogar y que si alguien fuera de ese espacio, la va a utilizar, se tendrá que pagar una cuota adicional mensual de aproximadamente $2 dólares.

Rest of the World realizó algunas entrevistas con suscriptores actuales de Netflix y los comentarios en torno a la modificación del servicio no fueron positivos. Algunos manifestaron haber cancelado el servicio tras ver cómo se incrementó la cuota; otros dijeron seguir compartiendo su contraseña sin haber percibido ningún cambio en el costo del servicio. La mayoría de los usuarios se quejaron de no haber recibido comunicación clara en torno a la nueva política y en qué constituye una violación de la misma.

En una página del gobierno de Perú se reportó que autoridades de los tres países solicitaron a Netflix prevenir conflictos por los cambios en el servicio: "Con la finalidad de prevenir conflictos entre usuarios y Netflix a causa de la anunciada variación en el servicio de streaming que brinda esta empresa, autoridades de las agencias de protección del consumidor de Perú, Costa Rica y Chile se reunieron con sus representantes… En la reunión el Indecopi expresó su política de prevención de conflictos, recomendando a la empresa accionar buenas prácticas para evitar incurrir en denuncias y reclamos de los usuarios. Asimismo, detalló que el actual desarrollo de la plataforma de streaming forma parte de la información que tomaron en cuenta los usuarios al momento de determinar su elección de consumo. Además, consideró que los conceptos de "hogar' y "familia' podrían tener distintas consideraciones para cada uno de los usuarios".

La idea de Netflix de liberar el programa piloto en estos territorios era justo poder determinar si la medida funcionaría antes de liberarla a nivel mundial, cosa que podría suceder a finales de este año… aunque evidentemente todavía hay mucho trabajo por hacer.