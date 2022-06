La NASA le pone fecha a la llegada de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb

Algunos de nosotros no podemos esperar a ver las imágenes que el Telescopio Espacial James Webb enviará a la Tierra una vez que la calibración de su equipo haya terminado. Hemos tenido que ser pacientes y conformarnos con una imagen que muestran a la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana, satélite de la Vía Láctea. Pero en realidad es imagen fue solo una prueba enviada a nuestro planeta para comprobar la calibración del equipo que el telescopio necesita para "mirar" hacia el espacio.

La NASA ha dado a conocer finalmente la fecha en la que las imágenes de la exploración espacial de James Webb comenzarán a llegar: el 12 de julio. Por medio de un comunicado de prensa la agencia espacial explicó: "Como el observatorio más grande y complejo jamás lanzado al espacio, Webb ha estado pasando por un período de preparación de seis meses antes de que pueda comenzar el trabajo científico, calibrando sus instrumentos a su entorno espacial y alineando sus espejos. Este cuidadoso proceso, sin mencionar los años de desarrollo de nuevas tecnologías y planificación de misiones, conduce a las primeras imágenes y datos: una demostración de Webb en todo su potencial, listo para comenzar su misión científica y desplegar el universo infrarrojo".

Aunque los científicos han mantenido los datos en torno a lo que las primeras imágenes nos mostrarán en absoluta secrecía. Hoy sabemos que serán a color y que prometen dejarnos boqui abiertos. Eric Smith, uno de los científicos que trabaja en el programa explicó: "La publicación de las primeras imágenes a todo color del Webb ofrecerá un momento único para que todos nos detengamos y nos maravillemos con una vista que la humanidad nunca ha visto antes... Serán la culminación de décadas de dedicación, talento y sueños, pero también serán solo el comienzo".

