Así es la campaña de Lego para celebrar el mes del Orgullo Gay

Junio es el mes del orgullo gay y cada vez más marcas izan la bandera multicolor en sus estrategias de marketing para contribuir a crear consciencia en torno a la tolerancia y la inclusión. Una de esas marcas es LEGO que este año ha lanzado una campaña llamada "A to Z to Awsome (De la A a la Z a lo Asombroso)" para celebrar a la comunidad LGBTQIA+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Queer, Intersexuales, Asexuales y cualquier expresión o forma de vivir la sexualidad que no se incluya en el acrónimo).

La famosa marca de juguetes danesa basada en bloques de construcción pidió a los miembros de la comunidad y a sus fanáticos que eligieran una letra asociada con pride y expresaran por medio de sus creaciones construidas con LEGO sus propias historias. La idea es que posteriormente los artistas suban su creación a redes sociales utilizando el hashtag #AtoZofAwsome y la lucha por crear un mundo libre de perjuicios en torno a la sexualidad se visibilice.

Según un comunicado emitido por LEGO en torno a la campaña un 45% de las personas que no pertenecen a la comunidad LGBTQIA+ se sienten confundidas al tener pláticas en torno a la identidad de género. La directora de GLSEN, una organización que tiene como misión crear un entorno seguro en las escuelas para los estudiantes, sin importar su orientación sexual, explica: "Al comenzar el mes del Orgullo, es el momento perfecto para que las familias comiencen nuevas conversaciones sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género. A veces puede parecer abrumador o confuso iniciar una conversación sobre las identidades LGBTQ +, pero no tienes que ser un experto para darles a los niños el vocabulario preciso que necesitan para hablar sobre estos temas con compasión y respeto. Todos los niños se benefician de aprender sobre el mundo diverso que los rodea, y la representación positiva de las identidades LGBTQ +, ya sea en el currículo escolar o en el juego, ayuda a los jóvenes a sentirse preparados para participar significativamente en sus comunidades. Estamos orgullosos de apoyar la campaña 'The A-Z of Awesome' del Grupo LEGO como una herramienta poderosa para construir un entorno más tolerante e inclusivo para las familias y los jóvenes LGBTQ+".

Cada vez son más las marcas que se unen a la celebración de Orgullo Gay creando campañas, promociones y ediciones especiales de sus productos para crear consciencia en torno a la tolerancia y la inclusión. Entre ellas se encuentran Adidas, Apple, Converse, Disney, Gap, Cinépolis, UBER, MAC Cosmetics, Mercado Libre, H&M y muchas más.