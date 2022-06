Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en el espacio dice: "Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo"

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

A Katya Echazarreta alguna vez le dijeron que el sueño de viajar al espacio no era para ella. El día en que recibió el anuncio de que había sido elegida como una de las tripulantes de la misión Blue Origin NS-21, la joven nacida en Guadalajara, Jalisco, expresó: "Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano las pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente alcanzar tus metas si no ayudas a los demás a crecer contigo. Empecé a trabajar diligentemente para ayudar no solo a estudiantes en los Estados Unidos que tienen grandes aspiraciones como las mías, sino también a estudiantes y mujeres en México que escuchan las mismas palabras que yo escuché con demasiada frecuencia, "no es para ti'".

Blue Origin

Pero el sueño sí fue para ella, y el sábado 4 de junio se convirtió en la primera inmigrante mexicana y en una de las mujeres más jóvenes en ir al espacio. El viaje tuvo una duración de diez minutos y lo realizó en compañía de otros cinco astronautas a bordo de la nave New Shepard de la compañía privada de exploración espacial Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos.

En un video publicado en las redes sociales de Blue Origin, previo al lanzamiento de la misión, Katya comentó: "Muy pronto me convertiré en la primera mujer nacida en México en el espacio. Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país ya toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo".

¿QUIÉN ES KATYA ECHAZARRETA?

Katya se mudó a Estados Unidos cuando tenía siete años y pasó un lustro separada de su familia, debido al proceso de migración. Se quedó a vivir en Estados Unidos, país en el que estudió ingeniería eléctrica en UCLA y posteriormente una maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Johns Hokpins. Katya también es una de las anfitrionas de los programas "Netflix IRL" y Electric Kat" en YouTube en los que realiza validaciones científicas de lo que vemos en series de televisión.

Al terminar sus estudios la joven pasó cuatro años trabajando en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y estuvo involucrada en cinco distintas misiones espaciales. Por considerarla un ejemplo a seguir y representante de una minoría en el mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), la organización sin fines de lucro Space for Humanity (S4H) patrocinó su asiento en una misión al espacio. El Programa de Astronauta Ciudadano envía "a líderes al espacio para ayudar a expandir el acceso para toda la humanidad".

Aquí puedes ver la transmisión completa de la misión que llevó al espacio a Katya Echazarreta: