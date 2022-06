Así es Apple Pay Later: la modalidad para comprar ahora y pagar después usando tu iPhone

Esta semana se está llevando a cabo en Cupertino, California la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (Apple World Wide Developers Conference WWDC 2022), evento en el que la empresa presenta las mejoras y nuevas versiones de sus productos. Fue aquí en donde alguna vez Steve Jobs presentó el iPhone y cambió nuestras vidas para siempre. Para la edición de este año la principal novedad no tiene que ver con un dispositivo, sino que con una funcionalidad que se ha liberado ya para los usuarios que tengan un iPhone en Estados Unidos: Apple Pay Later.

Apple

El servicio permite a un usuario pagar un producto con su teléfono, sin necesidad de utilizar una tarjeta, y diferir el cargo a cuatro cuotas cada dos semanas sin intereses (un total de seis semanas a partir del momento de la compra, momento en que se debe de hacer el primer pago). Además, no hay comisiones por retrasos en los pagos.

En octubre de 2014 Apple presentó el sistema de pagos Apple Pay, que convirtió a los teléfonos en tarjetas de crédito gracias a la tecnología Near Field Communication (NFC) y a la billetera digital Apple Wallet. Posteriormente lanzó al mercado Apple Card, una tarjeta de crédito vinculada al teléfono hecha de titanio, pero hasta ahora la empresa no había incursionado en la posibilidad de ofrecerle crédito directo a los usuarios a la hora de realizar sus compras.

El servicio Pay Later estará disponible en los lugares en los que Apple Pay sea válida como forma de pago, aunque por el momento solo en los Estados Unidos; el crédito estará sujeta a una aprobación previa. Si tienes un comercio y ya ofreces la posibilidad de que tus clientes paguen usando Apple Pay, no tienes que hacer nada para que ahora puedan diferir sus pagos. Si aún no estás utilizando el servicio en tu negocio en esta liga encontrarás más información.