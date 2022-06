FEWOCiOUS, el artista trans que ha ganado más de $50 millones de dólares vendiendo sus obras de arte como NFT's

Su nombre artístico es FEWOCiOUS y es un artista transgénero norteamericano que ha ganado más de $50 millones de dólares vendiendo NFT's de sus obras de arte. El joven de 19 años, cuyo nombre real es Victor Langlois, ganó notoriedad el año pasado luego de que algunas de sus creaciones digitales fueran subastadas en Christie´s por $2.16 millones de dólares. El nombre de aquella colección subastada es "Hello, I'm Victor (FEWOCiOUS), and This Is My Life" y en ella expresa algunos aspectos de su niñez y de su proceso para cambiar de género.

Pero esa subasta fue solo el inicio de una prometedora carrera artística digital que ya ha transformado a FEWOCiOUS en una especie de celebridad. De adolescente el joven dejó la casa de un padre abusador para vivir con sus abuelos quienes tampoco lo trataban muy bien, según confesó en una entrevista concedida a Esquire. No lo dejaban salir de casa y la puerta de su habitación debía de permanecer todo el tiempo abierta. Aburrido, comenzó a dibujar con Sharpies en sus cuadernos y posteriormente en una tablet, pues en formato digital podía ocultar con mayor facilidad sus creaciones de la vista de sus abuelos. Dudoso sobre su propia sexualidad el joven se sentía avergonzado de lo que sus pinturas expresaban y no quería que sus familiares las vieran.

Fue a través de redes sociales (específicamente de Twitter) que Langlois descubrió que existían comunidades de artistas digitales y comenzó a vislumbrar la posibilidad de ganar algo de dinero por medio de sus creaciones. Imitando lo que otros artistas, el joven creó su propia plataforma para darse a conocer. Tras vender unas cuantas piezas por su cuenta, comenzó a trazar un plan para poder dejar la casa de sus abuelos y conseguir la independencia. El día que cumplió 18 años (ya con algunos ahorros bajo el brazo) se fue a vivir a Seattle.

LA INCURSIÓN DEL ARTISTA EN EL MUNDO DE LOS NFT'S

La incursión de Victor Langlois en el mundo de los NFT's se dio luego de que uno de sus clientes le sugiriera probar suerte vendiendo su obra en algún formato digital. Esto sucedió en el 2020 y pese a sus dudas, el joven lo intentó y convirtió una de sus obras en un NFT, lo subió a un marketplace y para su sorpresa se vendió en $1,000 dólares. Luego repitió el proceso con dos cuadros más y cada uno se vendió en $1,500 dólares. Al descubrir que efectivamente existía un interés por un trabajo en el que el artista expresa toda la angustia de buscar su identidad durante la infancia, Langlois decidió apostarle todo a su carrera como artista y a entender las reglas de los marketplaces de NFT's, un lugar en donde la tecnología se mezcla con el arte y las cadenas de bloque y datos duros con la sensibilidad.

Según la revista Fortune, Langlois ha vendido más de $50 millones de dólares con su NFT's desde aquella subasta en Christie's.