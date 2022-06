¿Por qué la gente huele la gasolina en TikTok? Te explicamos qué hay detrás de esta tendencia

TikTok es un territorio de extrañas tendencias. La más reciente de ellas que inunda ya la red en Estados Unidos tiene que ver con el olfato y la gasolina. El responsable de haber creado el trend es el usuario yungvec quien subió un video de sí mismo en una gasolinera con la siguiente frase: "Alguien dijo que no había percibido el olor a gasolina en la gasolinera en un minuto ... Y sabes qué...". En el video se puede ver al joven tratando de percibir el olor a combustible en la estación.

What is really goin on??

El post tiene hasta el momento más de 1.3 millones de reproducciones, 25,000 shares y 11,300 comentarios. Pero más haya de eso, ha creado todo un movimiento de tiktokers que se graban en las gasolineras de Estados Unidos tratando de percibir el olor a gasolina, sorprendidos de que, en efecto, el olor parece haber desaparecido. El trend ha dado pie a una cruzada para tratar de entender qué es lo que ha sucedido y por qué razón la gasolina ha dejado de oler. Y como en toda red social hay teorías de todo tipo: hay a quienes relacionan la ausencia del olor con el COVID-19 y la pérdida del olfato (hay verdaderos tratados en internet al respecto) y quienes creen que tiene que ver con un cambio en la formulación del combustible.

Según un reporte de la cadena de noticias ABC News la administración de Joe Biden ha hecho modificaciones en la cantidad de etanol que la gasolina distribuida en los Estados Unidos debe de contener. El cambio busca mantener los precios de la gasolina pese al incremento en la demanda tras dos años de pandemia y efectivamente podría impactar en el olor que tiene la gasolina.

Así es que, en esta ocasión, TikTok podría tener razón.

It does smell less. What am I doing with my life?