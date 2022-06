Houston, tenemos un problema: el telescopio espacial James Webb fue impactado por un micro asteroide

El espacio es un lugar peligroso y un micro asteroide impactó en días recientes al telescopio espacial James Webb, el sofisticado aparato que la NASA lanzó al espacio el pasado 25 de diciembre en alianza con otras agencias espaciales. El golpe fue recibido en uno de los espejos que permiten que James Webb pueda "observar" lo que lo rodea y enviar de vuelta a la Tierra las imágenes que crea a partir de ondas de luz infrarroja.

Según dio a conocer la NASA en la página oficial del proyecto, el golpe no produjo ningún daño considerable y el aparato opera de manera normal: "Los impactos de micro meteoroides son un aspecto inevitable de la operación de cualquier nave espacial, que rutinariamente sufre muchos impactos en el transcurso de misiones científicas largas y productivas en el espacio. Entre el 23 y el 25 de mayo, el telescopio espacial James Webb de la NASA sufrió un impacto en uno de sus segmentos de espejo primarios. Después de las evaluaciones iniciales, el equipo descubrió que el telescopio todavía está funcionando a un nivel que excede todos los requisitos de la misión a pesar de un efecto marginalmente detectable en los datos".

Durante su construcción el telescopio fue sometido a pruebas para simular los diversos impactos a los que estaría expuesto en el espacio. Aunque este último golpe fue más fuerte de los simulados durante las pruebas previas a su lanzamiento, el aparato lo ha soportado sin que ponga en riesgo la misión en la que los científicos trabajan desde hace más de 20 años. Una ventaja del telescopio es que los espejos son modulares y cada segmento puede ser ajustados de manera individual y, en un momento dado, cancelados para que pueda seguir operando.

In late May, Webb sustained a dust-sized micrometeroid impact to a primary mirror segment. Not to worry: Webb is still performing at a level that exceeds all mission requirements. Our first images will #UnfoldTheUniverse on July 12: https://t.co/9jp0uq7ytS pic.twitter.com/VKkSp16yrg