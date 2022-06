Google anuncia inversión de $1,200 millones de dólares para desarrollar la transformación digital en América Latina

Durante los años de encierro debido a la pandemia fueron las herramientas digitales las que, en gran medida, permitieron que muchos negocios pudieran seguir operando y vendiendo sus mercancías a clientes que por ningún motivo querían salir de casa. La compleja situación obligó a muchas empresas y emprendedores a dar el paso definitivo hacia la digitalización de sus negocios y cambios que en circunstancias normales hubieran tomado años, se dieron en cuestión de meses.

Jakub Porzycki | NurPhoto | Getty Images

Aun así, en algunas regiones del mundo, queda mucho trabajo por hacer, pues la digitalización no es solo cuestión de voluntad, sino que requiere de inversión por parte de los gobiernos y el sector privado. América Latina es una de estas regiones y el día de hoy Google anunció por medio de un comunicado de su CEO, Sundar Pichai, el compromiso de invertir $1,200 millones de dólares en la región en un plazo de cinco años. La idea es que los recursos se utilicen para mejorar cuatro áreas específicas que ayudarán a transformar la región: infraestructura digital, habilidades digitales, ecosistema emprendedor y comunidades inclusivas y sostenibles.

La empresa ha estado invirtiendo en tecnología que le permite a la región mejorar su conectividad, como por ejemplo el cable submarino Firmina que se extenderá desde la costa este de Estados Unidos hasta la provincia argentina de Las Toninas, y que funcionará con una sola fuente de energía de un lado del cable en caso de que otras fuentes fallen (de hecho, Firmina será el cable más largo del mundo).

Para que los empresarios y emprendedores puedan capacitarse en torno a las herramientas que ofrece el mundo digital, Google otorgará más de un millón de Certificados de Carrera Google, además de que la compañía seguirá apoyando a las startups de la región. El comunicado explica: "Cuando abrimos nuestro campus de Google for Startups en Brasil en 2016, no había unicornios en la región. Hoy, hay 35, incluyendo 13 unicornios que fueron parte de los programas Google for Startups. Con inversión, recursos y capacitación de Google for Startups, hemos apoyado a más de 450 empresas emergentes en la región. Estas startups han recaudado más de $9,000 millones de dólares en inversiones, creando 2,000 puestos de trabajo.

Por otro lado, el programa Google.org aportará $300 millones de dólares en fondos para apoyar a organizaciones latinoamericanas sin fines de lucro que busquen apoyar a las comunidades marginadas para que "se beneficien de la transformación digital".

Sundar Pichai cierra su comunicado enfatizando el carácter innovador de América Latina: "A través de estos compromisos, nos estamos asociando con gobiernos, emprendedores y empresas para apoyar el crecimiento sostenible, resiliente y equitativo. Es emocionante ver a América Latina emerger como un centro de innovación, y esperamos crear aún más oportunidades económicas para aquellas personas que lo llaman hogar".