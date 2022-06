Elon Musk dice que podría mostrar un prototipo funcional de su robot para el 30 de septiembre

Optimus, el robot humanoide construido por Tesla, podría ser presentado "en sociedad" en el próximo mes de septiembre. Se trataría de un prototipo funcional, según explicó Elon Musk, por medio de un tuit, aunque no explicó qué quiere decir eso exactamente. Fue hace un año, en el Día de la Inteligencia Artificial (en Tesla) en agosto de 2021, cuando Musk anunció que la empresa iniciaría con el desarrollo del robot y que trabajaría en él durante el 2022.

En ese momento él y su equipo hablaron del proyecto y aclararon que será construido para que cualquier persona pueda dominarlo o escapar de él. Entonces el empresario explicó que mediará 1,72 metros, pesará 57 kilogramos, podrá transportar cargas de hasta 20 kilogramos y se moverá a una velocidad máxima de ocho kilómetros por hora. En abril, durante la inauguración de una planta de autos eléctricos en Austin, Texas, Musk volvió a referirse a hablar en torno a la seguridad del robot: "Durante el desarrollo de Optimus, todo el mundo trabajará para que sea seguro; nada de cosas al estilo Terminator".

La idea de Tesla y Musk es que el robot pueda cumplir con una serie de tareas "repetitivas y aburridas" que los humanos ya no quieren realizar, aunque hasta ahora hay pocos detalles en torno a las capacidades reales que el androide tendrá.

En su tuit, Musk comenta que ha aplazado la celebración del Día de la Inteligencia Artificial a, 30 de septiembre para poder tener el prototipo listo. Mientras tanto, habrá que esperar.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then