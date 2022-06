Entrevista: cómo prevenir los problemas de salud mental causados por el estrés laboral

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mundo no alcanzó la mayoría de las metas de salud mental que se tenían fijadas para el 2020, dibujando un decepcionante panorama de fracaso mundial a la hora de prestar servicios de salud mental de calidad y eficientes.

damircudic | Getty Images

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que "Es sumamente preocupante que, a pesar de la evidente y creciente necesidad de servicios de salud mental, la cual se ha agudizado aún más durante la pandemia del COVID-19, las buenas intenciones no se vean acompañadas de inversiones" y también asegura que se debe atender este llamado de atención y actuar al respecto acelerando drásticamente el aumento de la inversión en salud mental, porque "no hay salud sin salud mental", dice Tedros.

El estudio realizado en 171 países es una recopilación de datos proporcionados por países de todo el mundo sobre las políticas, la legislación, la financiación, los recursos humanos, la disponibilidad y la utilización de los servicios y los sistemas de recopilación de datos en materia de salud mental.

Son muchos los motivos por los cuales una persona puede empezar a presentar problemas de salud mental. Uno de los que ha tomado más fuerza durante los últimos años; tiene que ver con los problemas de salud mental causados por el estrés laboral.

Según la OMS, el estrés laboral es identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima.

Los riesgos causados por el estrés laboral pueden llevar a los individuos a caer en un estado de monotonía, falta de motivación, falta de interés por las tareas a realizar entre otros. Otros factores que influyen a que el problema aumente son: cargas de trabajo, trabajo bajo presión, horarios de trabajo largos y poco flexibles, poca participación en la toma de decisiones, etc.

Para hablar un poco más sobre el tema, tuve la oportunidad de entrevistar a Adrien Châtillon, un emprendedor que a través de la tecnología de su startup Actipulse; ayuda a que muchas personas que padecen esta enfermedad, puedan ser tratados con el fin de ayudarles a buscar una solución a esta enfermedad que aqueja a millones de personas en el mundo.

¿Cómo nace la idea de crear una startup que ayuda a la salud mental?

Fundada en 2017, Actipulse Neuroscience es una startup especializada en tecnología médica y especializada en el desarrollo de neurotecnología y dispositivos de estimulación cerebral no invasiva para el tratamiento de patologías neurológicas y psiquiátricas.

¿Qué busca esta startup?

La estimulación cerebral no invasiva es un tratamiento ampliamente utilizado y autorizado por la FDA para pacientes diagnosticados con depresión, pero se limita a un entorno hospitalario debido al costo del dispositivo y a la complejidad de la aplicación del tratamiento.

Nuestro dispositivo de estimulación cerebral patentado permite tratar a los pacientes directamente desde su casa, con la misma eficacia y a un menor costo. Actualmente nos encontramos en fase pivotal de la FDA para el Trastorno Depresivo Mayor, y en fase piloto para las enfermedades de Alzheimer y Parkinson.

¿Cómo funciona la tecnología de Actipulse?

A través de dispositivos de estimulación cerebral no invasiva, que es un método que permite inducir un cambio en la actividad eléctrica del cerebro conocido como neuromodulación (inhibir o excitar las conexiones neuronales).

¿Por qué decide enfocar este emprendimiento para resolver problemas de salud mental?Desde 2017, México fue identificado por la OMS como el país con mayor cantidad de empleados que sufren de síndrome de burnout, afectando al 75% de la fuerza laboral. Este estrés constante que enfrenta el trabajador tiene repercusiones no sólo en su productividad sino en otros aspectos de su vida incluyendo sus relaciones personales e incluso su salud; problemas que podrían prevenirse si se brinda una atención de calidad a la salud mental.

¿Cuáles son los principales problemas mentales que sufren los emprendedores, empresarios o los colaboradores de una compañía?

Los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores, empresarios y colaboradores son principalmente el burnout, también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia existente entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral.

Se desarrolla, generalmente, en las profesiones de ayuda y de interrelación social frecuente, la depresión y ansiedad por la enorme responsabilidad que recae sobre los hombros de cada uno como pieza fundamental del funcionamiento óptimo de una empresa, haciendo que todo se vea mucho más grave de lo que realmente es.

¿Qué estrategias se deben usar para prevenir y/o reducir los problemas de salud mental causados por el estrés laboral?

Es importante que las empresas generen políticas para mantener la salud física y mental de sus trabajadores teniendo en cuenta sus necesidades e incluyendo en el proceso tanto a la fuerza de trabajo como a los dirigentes de las compañías.

Asimismo es importante hacer evaluaciones periódicas de salud mental y poner en marcha programas en los que puedan recibir apoyo si lo requieren y, finalmente, tener una comunicación abierta y flexibilidad es clave para que las personas se sientan escuchadas y puedan tener un buen balance entre su trabajo y su vida personal.

¿Considera que en las compañías se habla de manera correcta de temas relacionados a salud mental? ¿Cree que hay falencias o que le falta para que no se vea afectadas los involucrados?

Creo que aún falta mucho camino por recorrer en cuanto a apertura sobre salud mental, no sólo a nivel empresas sino como sociedad. Es importante empezar a hablar y a capacitar a los empleados sobre estos temas, desde cómo identificar emociones y poner límites, por ejemplo, hasta cómo reconocer síntomas de algunos trastornos.

Además, es esencial que los empleados sepan que siempre tienen puerta abierta para discutir cualquier inquietud, emoción, suceso, etc. Si no hacemos énfasis en esto, muchas veces no se habla de estos temas hasta que se genera un conflicto o un evento en el que se hace evidente la necesidad y es más difícil dar apoyo o resolver el problema inicial.

¿Cómo una persona puede identificar que tiene problemas mentales a causa de la presión o estrés laboral?

A todos nos ha pasado que un día nos cuesta levantarnos o no tenemos ganas de hacer nuestro trabajo, nos es difícil concentrarnos, estamos más irritables e incluso podemos tener dolores de cabeza intensos, síntomas de gastritis, etc.

El problema empieza cuando no es ocasional o no hay un evento específico que podría explicarlo (una pelea con un amigo, la muerte de un familiar, etc.); si ya es algo que estás experimentando a diario y que, incluso llega a sobrepasarte, es muy probable que sea tu caso.

A pesar de que muchos países latinoamericanos han creado leyes para la protección de la salud mental y física de los trabajadores desde la década de los 90's, muchas empresas latinoamericanas no tienen bien establecidas políticas para la prevención y atención de problemas de salud mental

¿Cómo se encuentra la región latina en cuánto al tema mencionado y cómo mejorar el panorama?

A pesar de que muchos países latinoamericanos han creado leyes para la protección de la salud mental y física de los trabajadores desde la década de los 90's, muchas empresas latinoamericanas no tienen bien establecidas políticas para la prevención y atención de problemas de salud mental, están desactualizadas o no se adaptan al contexto de su empresa; cuestión que se vió resaltada cuando llegó la pandemia y nos tomó por sorpresa, llevándonos a intentar cambiar esto lo más rápido posible para mejorar la productividad y el óptimo desempeño de los trabajadores.

Para la mejora de esta situación, primero que nada es importante realizar investigación sólida y adecuada sobre este tema, ya que, este tipo de estudios se hacen en pocos países latinoamericanos y, muchas veces, sólo se enfocan en grupos de trabajadores muy limitados en los que sabemos que es común este tipo de trastornos (por ejemplo, sólo médicos) y aún desconocemos bastante sobre el problema en la población trabajadora general y las características específicas de estos problemas.

Esta información nos debe llevar a que los países creen leyes que se adapten a nuestra población de manera adecuada y que se creen programas personalizados de prevención y atención de acuerdo con las áreas de oportunidad que se observen. De igual manera, las empresas deben velar por tener equipos capacitados que atiendan de manera efectiva y eficaz a los trabajadores para mitigar posibles crisis dentro del entorno laboral.

¿Qué le recomendarías a aquellos que se encuentran en una situación complicada en cuanto a su salud mental?

Antes que nada, creo que es importante que todos, tanto trabajadores como empleadores empecemos a trabajar en el reconocimiento emocional para lograr identificar cuando no nos sentimos bien y así poder analizar qué está pasando y qué nos hace sentir de esta manera.

Igualmente, es importante que no tengamos miedo o vergüenza de pedir ayuda; muchas veces por el estigma que conlleva acudir a recibir atención psicológica o psiquiátrica lo evitamos hasta que escala el problema o hasta que no vemos salida de esta situación.

Finalmente, debemos aprender que la salud es lo primero siempre y que debemos encontrar ese balance entre trabajo y vida personal (incluyendo la salud).

(Sobre el autor: Julian Tabares es editor del sitio Soy Emprendedor)