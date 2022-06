Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si no te has dado cuenta los centennials o miembros de la Generación Z, poco a poco han empezado a hacerse presentes en el mundo. Nacidos después de 1996 y hasta el 2012, los miembros de esta generación comienzan a ser el foco de atención de diversas marcas y cada vez más campañas de publicidad les hablan directamente o los consideran ya de modo sistemático en su comunicación. Y cómo no: son los grandes consumidores del mañana.

martin-dm | Getty Images

Cada año la plataforma de streaming de música y audio, Spotify, publica un reporte para sus anunciantes llamado Culture Next, en el que analiza los hábitos y tendencias de sus usuarios. La edición 2022 surge a partir de entrevistas a profundidad con usuarios activos de la plataforma y este año está (casi) dedicada a la Generación Z en su totalidad (a diferencia de el del año pasado que presentaba muchos insights en torno a los Millennials) y describe a los miembros de esta generación como marcadores de tendencia en términos culturales y comerciales: "No es ningún secreto que la influencia de la Generación Z está creciendo rápidamente cuando se trata de cultura, comercio y todo lo demás. Ya sea que estén decidiendo la última tendencia de las redes sociales o el nuevo artista más popular, estos jóvenes creadores de gustos son los que marcan la agenda".

El podcast y la salud mental

El reporte enfatiza el crecimiento que los podcasts han tenido entre los miembros de esa generación. De un año al otro el formato creció en un 40%, y se convirtió en uno de los favoritos de la joven generación en la plataforma. Dentro de las temáticas con mayor auge se encuentran los podcasts que tratan temas de salud mental; el estudio revela que es el género con mayor crecimiento con un 62% de incremento comparado con el año anterior.

El documento explica: "Parte del atractivo del contenido de palabras habladas, según los miembros de la Generación Z, es que los podcasts sirven como un espacio seguro para procesar sus sentimientos. Ya sea que se sientan demasiado vulnerables para hablar o que aún descubran las palabras correctas para describir lo que sienten, los podcasts son una zona libre de juicios. De hecho, el 62% de los jóvenes de 18 a 24 años dijeron que recurren a los podcasts para obtener respuestas a preguntas difíciles o personales antes de hablar con sus familias al respecto, y el 66% del mismo grupo dijo que escuchan podcasts para informar las conversaciones que tienen con sus amigos. Esto no significa que los Z todavía no estén teniendo conversaciones profundas en persona, pero los podcasts se han convertido en un poderoso complemento".

Parte de lo que agrada a los Generación Z del formato del podcast es la cercanía que hay entre la audiencia y los creadores. A diferencia de los medios tradicionales (radio, televisión, diarios e incluso sitios de internet), en el podcast el host suele ser alguien como ellos, percibido más como un aliado y amigo en quien pueden confiar que como una celebridad distante. La interacción entre los creadores y la audiencia se da en plataformas complementarias a Spotify como Twich, Reddit o Discord.

Si estás considerando llegarles a los miembros de la generación Z con tu estrategia de marketing, chécate el reporte entero de Spotify en esta liga y no olvides considerar la producción de un podcast auténtico y cercano como parte de tu campaña.