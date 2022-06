Así es el Lightyear 0, el primer coche que funciona completamente con energía solar

Después de seis años de desarrollo la startup de vehículos eléctricos con sede en Holanda, Lightyear, ha presentado oficialmente su nuevo sedán Lightyear 0, el primer automóvil solar del mundo listo para producción. Lo que distingue a la oferta de otros vehículos eléctricos en el mercado son los cinco metros cuadrados (16,4 pies) de celdas solares de alta eficiencia instaladas en el capó y el techo que brindan hasta 69 kilómetros adicionales de alcance todos los días. Lightyear afirma que un conductor con un viaje diario corto podría conducir hasta siete meses sin conectarse para cargar en condiciones óptimas.

lightyear.one

Utilizando materiales como cuero vegano y madera de palma para el acabado interior, así como materiales de carbono, aluminio y fibra de carbono residual recuperados para el chasis y el marco, el Lightyear 0 puede ser sostenible y relativamente liviano. Otro aspecto para destacar es que el auto incluye cuatro motores en las ruedas.

A pesar de las ventajas, en comparación con las ofertas populares de las principales empresas de vehículos eléctricos como Tesla y Lucid, el vehículo de pasajeros no es de ninguna manera un velocista, se reporta que cuenta con un motor de 170 caballos de fuerza lo cual no es algo destacable entre sus cualidades; por lo que si eres amante de la velocidad quizá esta no sea la mejor opción.

El auto debut de Lightyear hará sus primeras pruebas de manejo en julio, con la producción programada para este otoño y las entregas prometidas para fines del 2022. La serie inicial de 946 autos tendrá un precio de aproximadamente $263 mil dólares ($5 millones 409 mil pesos mexicanos), se espera que para el 2025 la oferta de la marca sea accesible a público con menor presupuesto.

Desde sus inicios, Lightyear ha buscado desarrollar un automóvil que no sea una carga para el planeta ni para el conductor; por lo tanto, cada detalle de su diseño fue considerado con respeto al minimalismo, la sostenibilidad y la comodidad.