WhatsApp ahora te permite ocultar la información de tu perfil a contactos específicos

Siguen las actualizaciones y nuevas funcionalidades liberadas para WhatsApp. A partir de hoy podrás elegir cuáles de tus contactos podrán ver tu status, tu foto de perfil y tu estado de último visto. Hasta ahora podías configurar las opciones de privacidad en tres distintas categorías para definir quien tenía acceso a esa información al ver tu perfil: todos, solo mis contactos y nadie. Con la nueva actualización WhatsApp agrega una opción adicional: Mis contactos, con excepción de…

La actualización se empezará a distribuir a partir del día de hoy en todos los dispositivos Android y iOS que cuenten con la versión más reciente de WhatsApp y sirve para recordarnos lo importante que es pensar bien a quién le daremos permios de ver la información contenida en nuestros teléfonos (esto no aplica solo para WhatsApp son que para cualquier red social).

Para configurar esta opción debes de ir a la sección de Ajustes --> Cuenta --> Privacidad y elegir la configuración que desees.

En la página de preguntas frecuentes de la aplicación se recomienda ser cuidadosos con lo que compartimos: "Te animamos a que pienses detenidamente antes de decidirte a compartir algo con tus contactos de WhatsApp. Considera si quieres que otros vean lo que has enviado. Cuando compartes un chat, foto, video, archivo o mensaje de voz con otra persona en WhatsApp, tendrá una copia de estos mensajes. Tendrán la capacidad de reenviar o compartir estos mensajes con otros si así lo desean… WhatsApp también tiene una función de ubicación que puede usar para compartir su ubicación en un mensaje de WhatsApp. Solo debes compartir tu ubicación con personas de confianza".

To further protect your privacy online, we're rolling out new options to your privacy control settings



Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h