Camille Vasquez la abogada de ascendencia colombiana que defendió a Johnny Depp

El juicio que enfrentan Amber Heard y Johnny Depp se ha convertido en centro de polémica alrededor del mundo, sin embargo hay una mujer cumpliendo un papel fundamental dentro de esta dinámica legal y que ha dado mucho de qué hablar, se trata una de los nueve abogados que conforman el equipo que defiende al actor, y quien recientemente ha tenido toda la atención puesta sobre ella, se trata de Camille Vasquez quien se ha vuelto viral en las redes sociales convirtiéndose en motivo de orgullo y admiración para las latinas en todo el mundo.

Consolidated News Pictures | Getty Images

Camille tiene 37 años, nació en San Francisco y sus padres son colombianos y cubanos. De acuerdo con New York Post la mujer que ahora se ha convertido en una celebridad en internet está asociada a una firma de abogados de alto perfil llamada Brown Rudnick, bufet contratado por el actor para su defensa.

Tras su aparición en el juzgado y su manera única y directa de cuestionar a Amber, en las redes sociales no han tardado en crear cientos de hashtags que hacen alusión a la abogada tales como #CamilleVasquezforpresident el cual ha acumulado 175.9k visualizaciones, en TikTok, plataforma en la que se han generado comunidades que afirman admirar a Camille al punto de otorgarle el título de "Superheroína" debido a los vídeos allí publicados donde puede vérsele en acción defendiendo a su cliente.

Educación y trayectoria

De acuerdo con la información compartida por diversos medios, Camille se graduó en el año 2010 de la Facultad de Derecho de Southwestern en Los Ángeles. Mas tarde en el 2021, fue nombrada una de las abogadas 'One to Watch' de la revista Best Lawyer.

Su especialización es en litigios y arbitraje, con un enfoque en la representación de personas que enfrentan procesos de difamación como es el caso del reconocido actor. Con su rol y profesionalismo a encantado al público quién ha sentido un nivel de empatía tan grande con la profesional del derecho que la han convertido en un fenómeno en la web.

Así la describe su biografía en el sitio web de la firma."Camille es experta en formular estrategias de litigio ofensivas y defensivas para clientes privados"(…) "También tiene una amplia experiencia en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos".

#MeToo

Por otro lado Vasquez es foco de conversación entre mujeres que se declaran feministas y quienes apoyan y defienden el movimiento #MeToo contra el abuso y el acoso sexual hacía las mujeres en el escenario artístico, pues afirman que desacredita las denuncias de abuso que afirma haber recibido la también artista Amber Heard.

Impacto

La imagen de una mujer con raíces latinas, vestida de traje, defendiendo a una celebridad ha inspirado a mujeres y niñas que sueñan ser vistas como profesionales especialmente en el campo del derecho, y para beneficio de la academia donde la abogada ha recibido su formación, tras inspirar a otras generaciones con su labor ha habido un aumento del 1.820 % en las búsquedas en Google de Southwestern Law School, de acuerdo con Erudera sitio web de educación.

En cuanto a la identidad generada por parte del público latino femenino, en una entrevista a USA Today la presidente de la Asociación de Abogados Latinos, Lucero Chavez dijo que: las mujeres latinas representan solo el 2 % de la profesión "Es importante para nosotros ser vistos como profesionales y competentes, por lo que celebramos que la Sra. Vásquez pueda ser una abogada entusiasta y eso es suficiente".