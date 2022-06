Meta abrirá tienda de ropa para que vistas a tu avatar en el metaverso

Tu avatar en el metaverso de Meta puede no tener piernas (debido a lo complejo que es captar el movimiento de las extremidades inferiores del usuario utilizando unos lentes inmersivos), pero ahora podrás vestirlo de modo espectacular. El día de hoy la empresa de Mark Zuckerberg anunció la creación de una tienda virtual en la que podrás adquirir piezas digitales creadas por reconocidas marcas de moda como Prada, Thom Browne y Balenciaga. Entre las prendas que estarán disponibles próximamente para los usuarios se encuentran trajes, sudaderas y outfits de motocross.

En un mensaje publicado en una de sus cuentas de Twitter, Meta explicó: "¿Necesitas un ajuste fresco para tu avatar? Estamos lanzando nuestra tienda de avatares en Facebook, Instagram y Messenger para que puedas comprar ropa digital. Mark Zuckerberg y @evachen212 probaron nuevos looks de @BALENCIAGA @Prada @ThomBrowne".

Need a fresh fit for your avatar? We're launching our Avatars Store on Facebook, Instagram and Messenger so you can buy digital clothes. Mark Zuckerberg and @evachen212 tried out new looks from @BALENCIAGA @Prada @ThomBrowne https://t.co/7SN0hdYz2D pic.twitter.com/Bp9zeK2ZNl