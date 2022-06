Así funciona you.com, el buscador que quiere desafiar a Google

Durante largos años Google ha dominado el negocio de los motores de búsqueda. A pesar de que cuando fue fundada (el 4 de septiembre de 1998) había otros jugadores importantes como Yahoo!, Altavista y Lycos, estos desaparecieron o se erosionaron dejando campo libre al creador por Sergei Brin y Larry Page y a un negocio multimillonario. Aunque a lo largo de los años han aparecido algunos otros jugadores que pretenden hacer frente al gigante digital (Bing, Yandex, Swisscows y DuckDuckGo, entre otros), ninguno le ha quitado el sueño.

you.com

Pero Richard Socher, un emprendedor que lleva una década trabajando en you.com, pretende hacerle frente a Google con un buscador que pone especial atención en la privacidad y la customización por parte del usuario. El alemán de 38 años estudió en la Universidad de Stanford y trabajó en proyectos de inteligencia artificial y deep learning (o aprendizaje profundo, el procesamiento de datos por parte de máquinas para llegar a la toma decisiones) al lado de pioneros del campo como Andrew Ng y Chris Manning. Luego de probar suerte con su startup MetaMind, esta fue adquirida por Salesforce en 2016 y Socher fue nombrado director de datos científicos de la empresa en donde lideró a un equipo de más de 100 científicos para desarrollar Salesforce Einstein que brindó al CRM con capacidades de inteligencia artificial.

En 2020 y con el apoyo de Mark Benioff, fundador de SalesForce, Richard Socher se independizó para lanzar al mercado el proyecto que soñó desde que era un universitario: you.com, el motor de búsqueda que ha levantado fondos por más de $20 millones de dólares.

¿Qué hace distinto a you.com?

Aunque la mayoría de nosotros no consideramos que haya algo mal con Google (a veces ni siquiera algo que mejorar), Richard Socher lo ve distinto. El primer aspecto que el programador ha tomado en cuenta en el desarrollo de su buscador es la privacidad del usuario. You.com asegura no recordar el historial de navegación, ni usa cookies; tampoco permite a los sitios y anuncios rastrear la navegación del usuario. El segundo aspecto es el tiempo del usuario pues el diseño de la pantalla de resultados muestra múltiples niveles de información que le ayudan al usuario a encontrar lo que busca, sin la presencia de los resultados de búsqueda pagados que son el pilar del modelo de negocio de Google. El tercer aspecto es la customización: el usuario puede configurar los sitios de los que quiere ver resultados por medio de plug-ins que priorizan la información de los sitios seleccionados. En una entrevista con Zdnet, Socher explicó: "Mucha gente piensa en su dieta alimentaria, pero creo que nuestra dieta de información también es increíblemente importante. Es importante poder decir, quiero ver más Reddit o menos Reddit, o quiero ver New York Times o ZDNet y otros, en lugar de simplemente ser vendido con sus deseos de información al anunciante de mayor oferta y no tener control sobre él".

Aunque Google sigue siendo el líder absoluto en motores de búsqueda hay un ejército de usuarios que sienten que es dominado por los resultados pagados y que la experiencia se ha vuelto cada vez más deficiente. En Reddit, por ejemplo, hay grupos en los que se discute la inminente muerte de Google y varios blogueros han escrito en torno al tema. El mundo digital ha evolucionado y como usuarios hemos madurado y cada vez ponemos más atención a aspectos como la privacidad y protección de nuestros datos.

La batalla no parece sencilla, pero si Socher y you.com o en verdad logran ofrecer una experiencia de búsqueda personalizada, efectiva y con privacidad garantizada, es fácil creer que cualquiera de nosotros se animaría a probarla, ¿no?